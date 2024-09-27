美股｜道指收市升260點　 標指破頂　中概股指數飆10.85%

美國首次申領失業救濟人數下跌，加上晶片股帶動，美股周四（26日）上揚， 道指收市260點；標指再創歷史新高。



道指收市報42,175.11點，升260.36點或0.62%；納指報18,190.29點，升108.09點或0.60%；標普500指數收市報5,745.376點，升23.11點或0.40%。

圖為2023年5月25日，美光科技在上海辦公室的標誌。(REUTERS)

美光科技漲逾14% 超微電腦瀉12%

美光科技（Micron Technology）因季度營收高於預期，股價至收市升14.73%。多隻晶片股亦上揚，AI晶片龍頭Nvidia微升0.43%，每股收報124.04美元。AMD升3.38% 、博通（Broadcom ）漲1.46%。

AI伺服器製造商超微電腦（Super Micro Computer）則因傳被美國司法部調查，股價收跌12.17%。

西南航空（Southwest Airlines）上調第三季營收預期後，股價上漲5.42%，而IT服務供應商Accenture上調全年營收預測，股價升5.57%

圖為2023年5月30日，超微電腦（Super Micro Computer）參加在台北舉行的台北電腦展。（Reuters）

京東飆逾14% 拼多多及阿里巴巴漲逾一成

反映中概股的金龍指數升10.85%，盤中曾創下去年9月以來新高。其中京東（JD）漲14.39%、拼多多 （PDD） 升13.57%，阿里巴巴 （BABA）漲10.07%，理想汽車 （LI Auto） 亦升6.73%。

新申領失業救濟人數跌 美次季GDP增長3%

數據方面，美國第二季國內生產總值（GDP）環比年率終值增長3%，與預期及前值持平；核心個人消費支出（PCE）物價指數終值增長2.8%，亦與預期及前值相同。

另外，美國8月耐用品訂單初值按月持平，預期為下降2.6%。美國首次申領失業救濟人數按周減少4000人，跌至21.8萬人，為4個月來最少，也低於市場預期的22.3萬人。