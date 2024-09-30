李寧旗下品牌進駐栢麗大道　連開兩店　CFO︰呢條街需要人帶旺！

栢麗購物大道過往曾是尖沙咀的地標，昔日名牌林立，如今卻變成冷清的街道，部分名店由夾公仔機店取代，連謝瑞麟珠寶都指，因人流減少而暫時關閉該處門店。



人棄我取！內地知名企業家、體操名將李寧持有的非凡領越（0933）、堡獅龍（0592）卻大舉進駐栢麗購物大道，連開兩舖，旗下品牌「Clarks Originals」、「bossini.X」先後開店。非凡領越集團首席財務官兼堡獅龍國際集團行政總裁張智稱：「呢條街需要人帶旺！」



張智稱，由於零售市道欠佳，開店初期主要目標是重塑品牌的市場形象。（黃文琪攝）

旨在重塑品牌形象 「而家開舖冇諗住賺錢」

非凡領越旗下品牌「Clarks Originals」栢麗大道門店在今年9月初開業。旁邊的門店亦由堡獅龍旗下品牌「bossini.X」承租，現時在圍板裝修，即將開幕，據了解該店以每月約20萬元承租。

張智表示，「Clarks Originals」主要以本地客為主，「我哋靠熟客支持，唔需要喺好旺嘅地方」，而栢麗大道租金價錢合理，門店有兩層，可提供空間讓客人在店內體驗，例如參與工作坊。

張智續指，尖沙咀的Clarks Originals店開店投資額過百萬，由於零售市道欠佳，開店初期主要目標是重塑品牌的市場形象。他又笑稱「（開始）以蝕嚟諗，而家開舖冇諗住賺錢，好難㗎」！但9月開店至今人流不錯，期望能盡快回本。

被問及如何看待栢麗大道，張智稱：「呢條街需要人帶旺！」他同時期望旗下兩品牌能與鄰近商鋪形成商圈，「希望隔離都有人租，我都搵朋友，睇下有冇人開多間」，零售業界需要齊心合力，「咁差既市道，我哋都不停開店，撐香港經濟！」

「Clarks Originals」、「bossini.X」先後在栢麗大道開店。（黃文琪攝）

中長期希望Clarks收入可達200億元

Clarks原是英國品牌，在2022年被非凡領越收購。張智表示，以往Clarks通過代理、經銷商在香港銷售，但品牌形象不如理想，需要調整。因此集團在港開設直營店，目標未來全港將有10間左右的自營門店。自營店主要針對兩個產品系列，目前有高端路線的Clarks Originals、未來則主要開中高端路線的Clarks Premium，前者暫時保持一間，後者近日在九龍灣德福廣場 開業，近期還將在銅鑼灣及啟德Sogo開店。

張智續指，Clarks於2023年的收入貢獻近100億元，預計今年收入亦相近，Clarks的銷售在內地及亞洲地區都有增長，目前現金流穩健，未來中長期希望Clarks收入可達200億元，集團亦有意願派息。

「Clarks Originals」栢麗大道門店有兩層，可提供空間讓客人在店內體驗。（黃文琪攝）

bossini退歷史舞台 港門店料2025年全轉bossini.X

堡獅龍業務方面，張智指，截至2024年6月30日，堡獅龍共有近100間自營門店，其中以 bossini.X為主，舊店bossini在港只有逾20間，預計全部將於2025年內關閉或轉為bossini.X。最新單車騎行定位的bossini.X店鋪已在將軍澳中心和德福廣場開了兩間。

財務方面，他指，去年Clarks產生一次性重組費用，並且作出使用權資產和PPE的撥備，以應對市場挑戰，Clarks的重組正謹慎有序進行。年內會產生一次性的重組費用，但效益會在未來兩三年反映出來。若門店零售生意未及理想，就要因應會計要求作出適當的撥備。