尖沙咀栢麗購物大道舖位「一拆四」 獲bossini.X月租20萬進駐
撰文：蔡偉南
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尖沙咀核心商業仍有大量吉舖未被消化，有舖位轉陣拆細舖位出租。區內主要街道之一的栢麗購物大道，街內一個面積近三千平方呎的舖位「一拆四」，其中一個舖位成功獲本地時裝品牌堡獅龍bossini旗下bossini.X，以每月約20萬元承租。
該舖位原為栢麗購物大道地下G1至G4號舖連1樓1至2號舖的複式舖位，由本地老牌家族持有，地下面積約2,866平方呎，1樓面積約2,894平方呎，合共約5,760平方呎。
近期舖位「一拆四」，最終其中一個舖位栢麗購物大道地下2號舖及1樓，獲bossini承租。據了解，該舖位已圍板，並貼上廣告指將開設「bossini.X」，預計短期內開業。上述bossini承租的舖位，地舖面積790平方呎，一樓面積786平方呎，總面積約1,576平方呎。
另翻查資料，該舖位在零售高峰期2012年時，曾由大型連鎖珠寶行周生生以每月300萬元承租。惟2021年遷出後一直未有長租進駐，業主變陣把舖位「一拆四」。
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