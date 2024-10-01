財政部接見普華永道主席　肯定普華永道尊重監管及接受處罰態度

羅兵咸永道（內地譯為普華永道）旗下內地分支普華永道中天，早前因涉及恒大（3333）財務造假而遭到內地處罰。內地財政部周一（30日）發文，指出副部長郭婷婷會見普華永道全球主席康慕德（Mohamed Kande），於會上康慕德對審計違法行為深感痛心，將制訂全面整改計劃。



康慕德指，普華永道全球支持普華永道中天堅決服從、完全遵守財政部所頒布的行政處罰決定，並將制訂全面整改計劃，以實際提升審計品質。他續指，普華永道對中國經濟持續長期發展充滿信心，冀能利用專業專長和全球網絡資源優勢，為中國吸引外資和對外投資合作等各方面提供更好服務。

郭婷婷在9月19日會見康慕德。

冀普華永道吸取教訓

郭婷婷表示，肯定普華永道尊重監管、接受處罰的態度，希望普華永道吸取教訓，嚴格遵守中國法律法規，採取有效措施加大整改力度，又強調財政部堅持依法行政，對在中國工作的會計師事務所一視同仁。財政部將持續強化監督，維護財務審計秩序。