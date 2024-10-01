美股｜中東局勢緊張　道指早段跌近300點　納指瀉1.7%　油價飆3%

中東地緣政治緊張局勢升級，傳伊朗準備用彈道導彈攻擊以色列，投資者轉向避險。市場亦關注美國東岸和墨西哥灣沿岸的港口罷工，同時消化勞動力市場數據。美股周二（10月1日）早段下滑，道指跌近300點，納指挫逾1.7%。其中，蘋果公司（Apple）跌逾3%。中國近日公布一系列刺激經濟措施，令反映中概股的金龍指數暫升約1.60%。



截至本港晚上10時50分，道指報42,059點，跌270點或0.64%；納指報17,876點，跌312點或1.72%；標普500指數報5,700點，跌62點或1.08%。

圖為2024年9月9日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

8月份JOLTS職缺高於預期

數據方面，美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，8月職位空缺804萬個，多於市場預期的769.3萬個，前值為767.3萬個。

另外，美國供應管理協會(ISM)公布，9月份製造業指數為47.2，低於市場預期的47.5，前值為47.2。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報70.22美元，升2.05美元或3.01%；倫敦布蘭特期油報73.63美元，升1.93美元或2.69%。