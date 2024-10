鮑威爾放鷹﹕聯儲局減息幅度逐次會議考慮　11月降0.25厘升溫

美國聯儲局分別在今年11月及12月再舉行議息會議,市場人士傾向預期當局在11月份的議息會議會,再次大手減息半厘。聯儲局主席鮑威爾於周一(30日)出席活動時指出,隨著時間推移貨幣政策將重回至中性立場,惟強調當局並無任何預設路徑,及強調9月減息幅度並不能視為未來會再作出同樣激烈行動。



鮑威爾指出近期對經濟增長﹑儲蓄率及個人收入等數據的修訂,已消除當局一直關注部份的下行風險。若經濟表現符合預期,今年內聯儲局會再減息2次,合共半厘;又表示當局會在有必要時加快或減慢調低息率的步伐,會在各次會議上作決定。

鮑威爾重申,如果經濟大範圍按照預期發展,政策將逐步轉向更中性的立場。風險是呈現雙向的發展,決策將根據每次會議進行調整。

鮑威爾說,美國經濟狀況良好,聯儲局打算利用其工具來保持這種狀態。勞動力市場狀況穩健,大致處於平衡狀態,局方認為不需要進一步看到勞動力市場降溫就能達成2%的通脹目標,他和聯儲局的同事們對通脹朝向2%目標持續發展有更大的信心。

鮑威爾發表講話後,市場預計聯儲局寬鬆周期放緩,利率期貨市場顯示,交易員預料聯儲局11月減息0.25厘的機會逾60%。

