鮑威爾放鷹﹕聯儲局減息幅度逐次會議考慮　11月降0.25厘升溫

美國聯儲局分別在今年11月及12月再舉行議息會議，市場人士傾向預期當局在11月份的議息會議會，再次大手減息半厘。聯儲局主席鮑威爾於周一（30日）出席活動時指出，隨著時間推移貨幣政策將重回至中性立場，惟強調當局並無任何預設路徑，及強調9月減息幅度並不能視為未來會再作出同樣激烈行動。



鮑威爾指出近期對經濟增長﹑儲蓄率及個人收入等數據的修訂，已消除當局一直關注部份的下行風險。若經濟表現符合預期，今年內聯儲局會再減息2次，合共半厘；又表示當局會在有必要時加快或減慢調低息率的步伐，會在各次會議上作決定。

鮑威爾重申，如果經濟大範圍按照預期發展，政策將逐步轉向更中性的立場。風險是呈現雙向的發展，決策將根據每次會議進行調整。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

鮑威爾稱對通脹降至2%有更大信心

鮑威爾說，美國經濟狀況良好，聯儲局打算利用其工具來保持這種狀態。勞動力市場狀況穩健，大致處於平衡狀態，局方認為不需要進一步看到勞動力市場降溫就能達成2%的通脹目標，他和聯儲局的同事們對通脹朝向2%目標持續發展有更大的信心。

鮑威爾發表講話後，市場預計聯儲局寬鬆周期放緩，利率期貨市場顯示，交易員預料聯儲局11月減息0.25厘的機會逾60%。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

芝加哥儲銀行長料利率正常化需時逾1年

同日亦有其他聯儲局官員對息口走勢發表言論，認為當局有需要再次大手減息。芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）重申，鑑於當前美國經濟情況，聯儲局理應大手減息。

古爾斯比接受霍士新聞網絡訪問時稱，相信美國經濟已經回復正常，通脹壓力放緩，就業市場下行風險上升，因此聯儲局理應強力減息。

他認為，聯儲局未來12個月內應作出多次減幅各超過0.25厘的決策，他心目中的減息幅度是高於聯儲局上周公布的官員預測點陣圖。古爾斯比估計，整個利率正常化的過程需時超過一年。

美國就業／失業／失業救濟：(Photo by Joe Raedle/Getty Images)

博斯蒂克料明年底息率降至3厘至3.25厘

此外亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）認為，倘若美國就業數據顯著較預期遜色，聯儲局便需再大幅減息。

博斯蒂克今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策投票權，他接受路透訪問時稱，個人的基本假設是聯儲局可以在未來15個月內有序減息，因為當局仍有需要在一段時間內、維持基準利率處於限制經濟過熱的水平。

博斯蒂克指出，他所作的利率預測是今年餘下時間只再減息0.25厘一次。不過，倘若最新公布的數據反映美國就業市場顯著放緩， 則他對於11月減息半厘抱持開放態度。他個人屬意利率到明年底回落至3厘至3.25厘水平，即較9月減息後再降低1.75個百分點，也是他心目中的中性利率水平。

博斯蒂克相信，倘若非農業職位單月增幅跌至10萬個以下，便是反映就業市場十分惡劣的徵兆。美國將於周五公布9月非農業職位增幅數據，市場預期為13萬個。

博斯蒂克又認為，上周公布的8月個人消費支出（PCE）核心物價按年升2.7%，屬於正面訊息，反映物價升勢持續放緩，但基準利率仍適宜保持於略為收緊水平。