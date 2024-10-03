港股大時代｜成交額及開戶數激增　大牛市重臨？　富途﹕有待觀察

【港股/HSI/恒生指數/恒指】港股連日升勢告終，恒生指數全日跌330點，收市報22113點，不過成交額仍高達3,103億元。成交額維持高位，散戶再現開戶潮，證券業界突然變得熾熱非常。



富途證券表示，近兩周進店人流亦較平均上升60%，上周中開始實體店日均開戶人數見年內新高，近兩日開戶人數亦有雙位數升幅。

其董事總經理謝志堅向《香港01》指，過去兩周散戶主要投資中港股票，當中港股上周交易金額升超逾兩倍，本周早期升幅更加強勁，前兩個交易日交易金額已超過去一周，形容「個餅的確係大咗」。

謝志堅稱：「港股、A股佔大頭，一開始主要買科網股，之後大範圍掃貨，或者追入指數ETF」，他認為整體投資氣氛好轉，觀察到資金流仍然穩健，即使今日跌市，單日成交額仍達約3,000億元，再加上北水仍未回，對大市前景仍保持正面看法，但強調是否為「大牛市」仍待觀察。

富途現時在港有三間門店，分別在尖沙咀、荃灣、旺角，最新會在銅鑼灣開設門店，目前已圍板裝修，謝志堅指，會考慮在港再增設門店。

富途證券董事總經理謝志堅表示，會考慮在港增設門店。（富途證券）

多間證券行均指出開戶人數大增

有大型本地券商耀才證券行政總裁許繹彬向《香港01》表示，該行新戶口多一倍，而「激活」戶口量也增加超過一倍，同時交易額同港交所一樣，同創新高，「昨日有部份分行，出現排隊開戶！夜更都忙，要處理手機APP開戶。」他還打趣道︰「捱到今日，做一日等於做三年！」

另外，老虎證券公布，中央「組合拳」施展的一周，即9月23日至29日期間，老虎平台開戶人數按周上升73.4%，當中30歲及以下的開戶人數按周大增77.2%，平台活躍用戶數亦按周多10.2%。