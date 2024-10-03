港股大時代｜恒生指數昔日經歷5輪大反彈　樓價曾跟大市狂升1.6倍

雖然今日恒生指數大跌，但過去一個月已經錄得明顯升幅。中原地產今日（10月3日）發表專題報告，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，繼美國聯儲局減息後，上月24日中央政府「超預期」放水救市，恒指6日升4,196點或28%，預計第4季樓價止跌回升，升幅約3至5%。



陳永傑：第4季樓價止跌回升 升幅約3至5%

陳永傑指，股市與樓市關係密切，股市一般比樓市快行約2至6個月。翻查歷史數據，由1995年1月至2018年1月期間，本港曾經歷5輪「港股大時代」，期間每次港股大反彈，樓價亦同步受惠向上，多次呈「V型」報復式反彈，升幅最少2成，其中有兩輪升幅更達1倍以上。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（盧翊銘攝）

本港曾經歷5輪「港股大時代」 港股反彈樓價同步受惠

這5輪股樓大升市，當中以2003年沙士及2008年金融海嘯後升幅最驚人；先是2003年3月至2007年10月，恒指由8,634點升至31,352點，累升2.63倍；中原城市領先指數CCI於2003年5月跌至31.34點，創該指數歷史新低。

但受惠股市反彈，樓價亦緊隨於兩個月後見底回升，升勢直至恒指於2007年10月見頂之後的五個月、即2008年3月（72.78點）才回落，期間樓價升1.32倍。

本港曾經歷5輪「港股大時代」 港股反彈樓價同步受惠

08金融海嘯後 樓價升幅更勁過股市近1.6倍

於2008年金融海嘯後出現，當年恒指反彈近1.2倍，由2009年2月12,811點，升至2015年4月28,133點才見頂，期間樓價升幅更勁過股市，有近1.6倍，是過去5輪「港股大時代」之中，樓價升幅最勁一次。

翻查數據，當年恒指見頂後，10個月內勁跌32%，樓價亦於4個月後跟隨下跌，幅度13%。而最近一次出現的「港股大時代」，則於2016年2月至2018年1月出現，當時恒指反彈72%，樓價亦在3年內升48%。

08金融海嘯後，樓價升幅更勁過股市近1.6倍。

08金融海嘯後，樓價升幅更勁過股市近1.6倍。

股市行快過樓市另一例證，1997年亞洲金融風暴前夕，7月恒指升至16,365點見頂，樓價亦於三個月後爆煲。同年10月，CCI報100.71點，創歷史新高。當年恒指見頂後，至1998年8月跌至9,808點才見底，累跌56%，樓市同樣於兩個月後（1998年10月CCI報48.01點）見底，累跌52%，跌幅與股市十分接近。

陳永傑：股市上升、中央救市入市 買家信心增強

陳永傑表示，減息後市民入市信心增加，利好樓市氣氛。過去周末一手成交逾250宗，急升8倍，跑馬地及元朗新盤首批單位分別沽清及售出逾93%，啟德新盤收逾1.4萬票，相信是不少買家在近日股市大升及中央救市下，入市信心增強。

股市轉旺，發展商亦加快推售旗下新盤，本季最少逾7,000伙一手單位推售，涉及9個主要新盤。