SPAC｜匯德收購買阿里投資項目Synagistics獲批　料交易月底完成

香港股票市場料將迎來首宗完成De-SPAC併購案例。由金管局前總裁陳德霖，以及前特首曾蔭權胞妹曾璟璇等人發起的SPAC（特殊目的收購公司）香港匯德收購（7841），收購電商解決方案平台Synagistics的計劃已通過上市聆訊。若計劃順利進行，匯德及Synagistics的交易會成為香港首宗De-SPAC案例。



匯德表示，將於10月25日召開股東特別大會，審議有關併購交易。若獲通過，交易預計將於10月30日完成，屆時將更名為「獅騰控股」，並開始以該名稱在香港聯交所買賣其股份及權證，股份編號為2562，權證代號2461。擬議業務合併對Synagistics的議定估值為 35億港元。

是次交易的聯席保薦人為海通國際和招銀國際。

阿里巴為Synagistics單一最大股東

匯德收購主席陳德霖表示，公司對Synagistics市場地位、發展潛力及管理團隊的專業能力充滿信心，相信合併將為股東帶來具吸引力回報，為推動數字經濟發展作出貢獻，鼓勵股東投票贊成此次交易。

Synagistics由李敘平、戴可欣及李育於2014年在新加坡創立，3人持有30.6%，而阿里巴巴、風險投資戈壁創投（Gobi Partners）分別持股47.22%和22.17%。在交易完成後，阿里持股將攤薄至27.89%，但仍是單一最大股東。