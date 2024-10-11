財庫局︰新資本投資者入境計劃有逾60宗完成投資　並獲入境處批准

「新資本投資者入境計劃」面世已大半年，財經事務及庫務局副局長陳浩濂向《香港01》表示，該計劃反應熱烈，自今年3月1日推出以來至9月27日，共接獲接近5,400宗查詢及超過570宗申請。如收到超過570宗的申請全數獲批，這些申請可為香港帶來的投資金額將超過170億元。



財庫局指，已獲核實符合淨資產規定的申請有接近490宗，並有超過60宗申請獲得入境處正式批准（即申請人已在6個月限期內完成在港3,000萬港元投資，並通過投資推廣署及入境處審批）。

新資本投資者入境計劃已有逾60宗完成投資。（資料圖片）

財庫局表示，上述申請數字反映高淨值人士對香港充滿信心，「新計劃」有效進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，以增強香港資產及財富管理業的發展優勢。政府會持續檢視「新計劃」的成效，確保計劃能有效吸引目標資產擁有人在香港調配和管理財富，充分發揮香港多元的投資機會。

「新計劃」於今年3月1日起開始接受申請。在香港投資於股票、基金、債券及非住宅房地產等資產2,700萬港元或以上，以及向新的「資本投資者入境計劃投資組合」投入300萬港元的合資格投資者，可以透過「新計劃」申請來港落戶和發展。