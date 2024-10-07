港股大時代｜滙豐升港交所目標價至378元　惟憂交投急增僅屬短暫

港股市場近期交投極為暢旺，在上周一（30日）全日成交額超過5,000億元，為歷來新高，港交所（0388）更直接受惠，今日（7日）股價更一度迫近400元。滙豐研究最新公布的研究指出，港交所近期表現跑贏恒指及國指，可是日前成交急增與內地在10月1日至7日的國慶長短期﹑A股暫停交易等因素帶動，認為成交急增或是短暫發生，市場人士或過度憧憬。



該行指出港交所確實可以受惠於美國開展減息周期﹑內地風險投資情緒回升﹑互聯互通等基建持續提升﹑額外財政及貨幣政策﹑AH股差價收窄等因素，以及內地政策意向促發投資者將資金重新配置。可是目前未有確實證據顯示，內地結構性的行業問題已得到充份解決。

滙豐研究預期，港股成交、港交所股價可能已突破周期下限，而散戶財富將持續地從存款重新配置在股票，機構投資者也可能藉此重新審視內地和香港投資，令該行上調港股2024至26年日均成交預測，料達到1,210億元、1,600億元和1,700億元，繼而上調港交所盈利預測5.4%、16.9%和18.1%，目標價由300元升至378元。

降評級至持有

該行認為，港交所現價估值已經充分反映該行最新估算，進一步上升空間有限，評級因而降至「持有」。