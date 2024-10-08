美股｜道指收跌398點　 納指挫1.18%　中概股指數升0.07%

美國就業數據強勁，削弱市場對聯儲局11月大幅減息預期。美國債息周一（10月7日）上漲，10年期國債息率兩個月來首次升破4厘。加上中東局勢緊張升級，美股周一於尾段跌勢擴大，道指曾跌逾500點，至收市縮窄至跌398點，跌幅近1%；納指則跌1.18%。



反映中概股的金龍指數於盤中曾跌2.7%，但最終收漲0.07%。其中理想汽車漲4.18%、阿里巴巴升2.61%，億航智能飆超21.40%。另外，恒指夜市期指收報23,169點，跌25點，較恒指收市23,099高水69點，成交37,448張。



道指收市報41,954.24點，跌398.51點或0.94%；納指報17,923.90點，跌213.95點或1.18%；標普500指數收市報5,695.94點，跌55.13點或0.96%。

圖為2024年9月19日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

2024年4月22日，德國漢諾威舉行博覽會期間，參觀者走過一個Google公司的標誌。（Reuters）

Alphabet及蘋果跌逾2% Nvidia升2.2%

對利率敏感的大型股受壓，Tesla跌3.70%、微軟跌1.57%。不過，AI晶片龍頭Nvidia升2.24%，每股收報127.72美元。

Google母公司Alphabet遭法院下令，須開放其應用程式商店（Play Store）業務，讓競爭對手可向其用戶提供服務，使其股價跌2.44%

蘋果遭Jefferies下調評級，令股價跌2.25%；Amazon則因富國銀行（Wells Fargo）評級下調至「持有」後跌3.06%。

另外，輝瑞（Pfizer）股價上漲 2.13%，此前有報告指出激進投資者Starboard Value已購入這家製藥巨頭約10億美元的股份。