金融科技周月底開幕　料吸逾3萬名參與者　包括東盟中東代表

由財經事務及庫務局和投資推廣署主辦的香港金融科技周，今年步入第九屆，主題為「點亮金融科技新航道」，將於10月28日至11月1日舉行，預計將吸引來超過100個經濟體，逾3萬名與會者。而首兩日主論壇將於亞洲國際博覽館舉行。



許正宇：香港為金融科技超級聯繫人及增值人

今年金融科技周參與者將包括有多家來自內地科技巨頭參與，包括小米、螞蟻、騰訊及復星等，展示其最新研發技術，以及多名來自東南亞聯盟（東盟）和中東國家的演講嘉賓及代表。

另外，也有內的政府及監管機構代表出席，包括深圳及廣州市地方金融管理局局長。此次活動合辦方包括金管局、證監會及保監局。

許正宇表示，香港成金融科技超級聯繫人及超級增值人。（梁鵬威攝）

金融科技周重點包括人工智能

財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港憑其優越戰略位置及穩定的金融基礎設施，成為金融科技超級聯繫人及超級增值人。而在最新全球金融中心指數報告中，香港排名全球第三，並在亞太區居首。在金融科技方面，香港排名上升五位至第九，躋身十大金融中心，反映政府、金融監管機構及業界，在推動金融科技發展的努力。

他又表示，今年會如往年一樣，在金融科技周上分享政府在推動市場發展及相關行業的政策使命，這次主題會是人工智能的負責任使用。而事實上，今年金融科技周重點將放在各類前沿科技例如人工智能方面。

劉凱旋：將致力推廣香港金融科技及家辦優勢

投資推廣署署長劉凱旋表示，將繼續致力推廣香港在金融服務、創新及科技和家族辦公室方面的優勢，並策略性針對東盟和中東等主要市場加強推廣活動。香港去年已打入聯合國全球前沿技術準備指數前10名，反映香港在準備接受區塊鏈及人工智能等技術的成熟程度，對於確保金融服務業的長遠競爭力至關重要。