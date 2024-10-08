救港股憧憬落空　專家解讀發改委記招　牛市難維持至月底？

A股千呼萬喚重開，市場憧憬，北水回歸令港股更上一層樓，兼且發改委剛好同於今日（8日）召開發佈會，市場期盼中央有萬億級財政政策推出。無奈市場最終憧憬落空，發改委記招未見驚喜，滬指先由高開一成，漲幅縮至2%，全日錄得4.6%上揚。港股更跌宕起伏，恒指創下單日最大跌幅歷史，落差高達2140點，最終收報20926點。



兩位專家深度解讀發改委會議，指今次救市本就非針對股市，且發改委只有一家發聲，未似早前公佈財策大陣仗，反籲市場留意後續一項重要會議。其表示，即便有財策出台，若不能精準作用經濟痛點，則此輪牛市或難維持至本月底。



專家釐清「政策組合拳」非為救股市

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，論及今次「政策組合拳」，首先需釐清，官方出手的目的並非「托市」救股市，而是希望刺激內房銷售、提振實體經濟，只是股市賺錢速度更快，方被瘋狂炒賣。

事實上，本來期待進入樓市的錢，反蜂擁入股市，杨宇霆認為，其實反應了經濟的結構性問題。他直言，「房住不炒」仍然被提及，因此除非再下調房貸利率，令到內房可以刺激出投資方面的需求，否則仍較難有顯著提振。

關於「政策組合拳」的出招時機，市場議論始終紛紜，美國減息、中港股市低迷乃至國慶獻禮的猜測具不絕於耳。他就直言，底層邏輯很簡單，最新出爐的8月經濟數據「非常差，幾乎已經到了臨界點」，尤其是青年失業率飆至18.8%，「證明下行到不可接受的程度」，官方才出手。

楊宇霆表示，官方出手的目的並非「托市」救股市。（資料圖片）

發改委獨發聲已見端倪

而針對今早發改委的記者會，楊宇霆直言不諱稱，「如果救市真的是針對股市，那麼發改委今天不需要開記者會」，記招救市「是市場的誤會」 。9月底，人行、金管總局、證監會三大巨頭齊聚方出招，而今次只有發改委獨發聲，發改委是一個協調部委出台政策的部門，未聯合財政部等其他部委，很難直接宣佈具體的財政政策。

言及對於今次會議的解讀，他就直言，應著眼於發改委主任鄭柵潔公開表示，中國經濟發展基本面沒有改變，對實現全年經濟社會發展目標任務充滿信心。只是此類內容已在預期之內，「市場總是渴望news（新聞）」，因而無法產生過多驚喜。

滬指今日先高開一成後收窄，漲幅一度縮至2%。（資料圖片）

人大常委會會議為新招良機 惟有兩大留意

而需留意的是，楊宇霆提出，有傳聞指本月會再召開人大常委會會議，屆時為出台財政政策的好契機。但也有兩大留意位，一方面多間大行，對於將出台1至2萬億元人幣的財政政策早有預期，除非最終得出台3萬億以上，都難有驚喜。

另一邊廂，有別於貨幣政策的明顯效果，財政政策不是以「放水」的形式，難見大水漫灌，其最終落於對實體經濟的支持，因此即便出台，也很難立竿見影奏效。

楊宇霆表示，財政政策不是以「放水」的形式，短期難見顯著變化。（資料圖片）

雷志海：組合拳未解決最大產能過剩問題

安柏環球金融集團首席投資總監雷志海就表示，救市組合拳確乎以提振內房為主，但最令人擔憂的問題並未解決。他解讀稱，在他看來，中國經濟當前最大的問題，其實是產能過剩與需求疲弱，此前通過出口紓緩存量壓力，同時面對其他國家的關稅打壓。

他直言，一旦處理不當，似日本步入通縮危機，則不堪設想，故而可以參考此前舉措，淘汰和合併過剩產業，儘管必須經歷痛處。因為今次股市大漲，市場已然期待有基本面的改變 ，如若固投、消費與工業的「三頭馬車」數據未見起色，則牛市也只是短期現象。

雷志海認為，當前經濟最大的問題是產能過剩與需求疲弱，但救市組合拳未有涉及。（資料圖片）

若無「具體」財策及用途 牛市或難維持至本月底

且即便財政政策接力，也非高枕無憂。雷志海就表示，港股雖只是回吐國慶假期中跑贏A股的漲幅，但股市總是「用腳投票」，如若將萬億資金分給地方政府，或是補貼低收入家庭，則並未觸及結構性問題，只似「繃帶」僅起到短期作用。

此前最大驚喜在於，假期北水缺失，港股仍錄得4300億元的成交，可見外資已入市，但他就表示，長線的退休基金等，也僅僅是將倉位由0調至1%，稍加籌碼，如若未見具體政策出台，或就不會再加碼。屆時，以短線炒賣為主的對沖、私募基金或也不會停留過久。

因此雷志海強調，後續需要的是「具體的」財政政策，需要令市場見到資金用於解決結構性問題，否則股市狂熱料只短暫，能維持到本月底都是非常樂觀的想法。