美股｜道指收漲126點　 納指反彈1.45%　中概股指數瀉6.85%

投資者關注即將展開的第三季度財報季，以及本周公布的通脹數據。道指周二（8日）收市升126點。納指在前一天大跌後，周二反彈1.45%；標指亦漲近1% 。



市場對中國刺激措施的樂觀情緒減弱，反映中概股的金龍指數收跌6.85%。多隻熱門中概股下滑，阿里巴巴跌6.67%、百度挫7.39%，嗶哩嗶哩跌12.93%。恒指夜市期指收報20,964點，升182點，較恒指收市20,926高水37點，成交55,070張。



道指收市報42,080.37點，升126.13點或0.30%；納指報18,182.92點，升259.01點或1.45%；標普500指數收市報5,751.13點，升55.19點或0.97%。

圖為2024年6月14日，美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）交易員在交易大廳工作。（Reuters）

圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

Nvidia升4% 蘋果Tesla同漲逾1.5%

AI晶片龍頭Nvidia連續第5天上漲，股價升4.05%，每股收報132.89美元。其他「美股七雄」成員亦上揚，其中蘋果漲1.84%、Tesla漲1.52%、Meta升1.39%，微軟及Amazon分別升逾1%，Alphabet亦漲0.86%。

晶片商Intel股價升4.20%，為漲幅最大道指成份股。

另外，百事可樂公司（PepsiCo）雖下調全年銷售增長預測，但公調整後每股收益高於市場預期，股價上漲1.92%。