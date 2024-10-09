內地黃金周經濟洞察　電影票房按年跌23%　瑞銀指旅遊收入增6.3%

瑞銀UBS發佈十一黃金周消費數據報告，該行資深中國經濟學家張寧指，10月1日至7日國內旅遊接待人數按年增5.9%至7.65億人次；總收入就按年增6.3%至7,010億元人民幣（下同）。人均旅遊收入為2019年水準的98%，略低於9月中秋假期的102%，但優於5月勞動節的89%。



此外內地文娛提供商貓眼娛樂（1896）亦發佈電影數據，內地國慶檔電影票房為21.04億元，按年下降23%，日均票房3億元。



消費相關產業日均銷額增25.1% 樓市銷售反彈

結合稅務報告，瑞銀認為消費正在復甦，期內消費相關產業的日均銷售收入年增25.1%，其中家電、服務業表現突出。但該行也提醒，由於稅收徵收比去年更加嚴格，稅收數據可能誇大了實際消費強度，且白酒及免稅產品的銷售仍疲軟。

十一期間，30個城市的新房銷售，該行認為按年跌幅收窄至-17%。其中，一線城市新房銷售年增速，從9月的-32%反彈至16%，二線城市新房銷售年減幅收窄至-9%，此前則為-43%。故而房屋銷售有所反彈，但該行續指成交量少。

瑞銀表示，黃金周消費相關產業日均銷額增25.1%，暗示消費復甦。（資料圖片）

瑞銀料第三季GDP增速放緩 惟出口強勁

就經濟數據而言，瑞銀認為9月PPI可能有進一步下滑趨勢，第三季度的GDP增長速度亦放緩，約為4.2%至4.4%。不過出口增長將強勁，且市場期待財政政策刺激，預計短期內會實行1.5萬億至2萬億元（人民幣‧下同）的一攬子計劃。

貓眼娛樂指，內地電影市場國慶檔電影票房為21.04億元，按年下降23%。（資料圖片）

貓眼娛樂：國慶檔電影票房按年跌23%

此外，內地文娛提供商貓眼娛樂亦發佈國慶電影數據統計，內地電影市場國慶檔電影票房為21.04億元，按年下降23%，日均票房3億元，總觀影人次為5,209萬，檔期内共五部影片票房破億，數量與去年持平，並列歷年最多。

雖大盤表現不及去年同期，但報告指國慶檔首日預售表現亮眼，整體預售票房達1.55億元，佔當日總票房的31%，遠超去年同期的22%。此外，假期首日國慶節單日票房為4.94億元，為近三年最高的國慶節單日票房。