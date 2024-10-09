調查：35%香港消費者稱最近收入增加　惟四成人仍謀縮食買玩開支

信貸資料服務機構環聯調查報告指，與2023年同期相比，35%的受訪者表示家庭收入在過去三個月有所增加，較去年大幅上升7個百分點，並對未來12個月的收入增長感樂觀。



55%受訪Z世代收入增加 港人對未來收入增長更具信心

相關樂觀情緒在Z世代消費者中最為顯著。約55%受訪Z世代表示收入有所增加，對比去年第三季的45%為高。同時，表示過去三個月收入僅維持平穩的Z世代消費者，從去年同季的41%大幅下跌至30%，反映年輕消費者的財務流動性有所改善。

展望未來，香港消費者有信心收入可見持續增長。在2024年第三季，42%受訪者預期未來12個月的收入會增加，按年上升7個百分點。相反，預期來年收入會下跌的消費者則僅為15%，較去年同期下跌3個百分點。

調查機構指，35%的受訪者表示家庭收入在過去三個月有所增加，較去年大幅上升7個百分點。（資料圖片）

日常用品的通脹為消費者首要憂慮

不過，儘管對收入持樂觀展望，但對整體財務前景卻持不同看法。第三季，25%的受訪者表示擔心，可能無法全數繳付至少一項當前帳單和貸款，較去年的17%大幅上升，凸顯消費者對個人財務穩健的憂慮日益增加，可能是受通脹和市場波動等外在經濟因素影響。

調查中亦探討了對未來六個月家庭財務狀況的主要憂慮。結果顯示，日常用品的通脹為消費者的首要憂慮，60%將其列爲未來六個月影響家庭財務狀況的三大憂慮之一，其次為可能出現的經濟衰退（58%）和擔心有機會失業（49%）。

事實上，44%受訪者認為香港目前正經歷經濟衰退。（資料圖片）

四成受訪者認為經濟正衰退 加強應急資金儲備

事實上，44%受訪者認為香港目前正經歷經濟衰退，較上季增加5個百分點。因此39%受訪者表示加強了應急資金儲備；23%亦於過去三個月增加了退休金儲蓄。另一方面，消費者亦進一步控制開支，40%表示計劃減少外出用餐、旅遊和娛樂等非必要支出。相關趨勢亦已反映在今年中秋節本港餐飲業生意下跌10%中。