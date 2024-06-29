為何遊客增加　消費力卻下跌？　唯有一招振興內地與香港經濟

中央支持香港經濟，近日宣布將內地遊客訪港購物的個人免稅額由人民幣5,000元增加到15,000元，雖然措施沒有達到預期要爭取的30,000元，但也是一個很大的增幅，直接對香港旅遊零售業帶來幫助，今後內地旅客在港購物，會更加開心和放心。



港府遏力推動旅遊產業，措施可說層出不窮，如「香港夜繽紛」、「維港煙火無人機表演」、新增10個內地「個人遊」城市，以及即將推出夏季活動「香港·樂在當下」和零售管理協會的「香港開心購物節」等等，一連串的香港盛事之都推廣活動，相信可以帶動遊客顯著增加。今年首5個月錄得遊客1800萬人次來港，比去年同期大增78%。理論上遊客多了，消費力應該會增加，但是事實卻恰恰相反，零售飲食業的生意額出現雙位數下降，究竟原因是甚麼？

人們總是在埋怨內地遊客的消費模式改變，來港只是觀光打卡作「深度遊」，不肯過夜也不想消費等等。可能有部分年輕旅客經濟能力較差，購買力也較弱，但這並不足以說明整體購買力出現明顯倒退，筆者認為商店營業額減少最關鍵的原因，是香港輸出的消費力比輸入的更多，或者說是輸出的消費力增加得更多。我們似乎忽略了這些一向在本地消費的香港人，他們今天的消費模式也有很大的改變，以前港人周未或假期回深圳，是一個人回去探望妻兒或親友，今天他們卻是集合了全家大小，都跑去深圳和大灣區旅遊消費。

消費模式改變 輸出比輸入更多

筆者是一個堅守本土消費的市民，對於舟車勞頓到深圳大灣區一帶旅遊，放假短短一兩天又要來回奔波，覺得是浪費時間。直到近日去了一趟深圳見朋友，是源於這一班朋友放假都去了深圳，才發覺要約他們見面，是要到深圳才能見得到。內地有不少新型的商場和超市，各項娛樂消遣和購物飲食等等，的確進步得比香港快，一站式服務迎合港人口味，商店人員充足，服務態度相對較佳，這些都是吸引港人的地方。不過，仔細計一計算，整體的娛樂消費和物價並不比香港便宜太多，筆者與親友七八個人在飯店吃飯，只是一頓普通菜式的晚飯，也要人民幣三千塊左右，我估計港人周末去一趟深圳，個人消費至少也要一兩千元以上。

筆者突然發覺，通關後零售飲食業仍然未能真正復甦，原因是香港與大灣區的交通越來越便捷，一小時的生活圈反而方便港人外出，也使購買力輸出更多。難怪每逢周未或假日，以前人潮擁擠的商場變得人煙稀少，不光是靠近深圳鐵路沿線的大型商場，就連向來遊客衆多的赤柱廣場也冷冷清清。如今這種情況我們都很淸楚，寫字樓因企業大量搬遷或收縮，引致空置率不斷擴大；商店也因消費模式的轉變，而將出現更多的倒閉潮。

面對這樣的困局，港府不要只顧招商引資吸人才，以及推動遊客來港，也要想想辦法如何讓港人留港消費，增加內循環。筆者就是一個示範的例子，熱愛香港各種特色美食，喜歡香港品牌貨真價實，欣賞中西文化藝術交流，偶爾去俯瞰太平山維港景致，會留戀不斷攀爬的座座名山。這一切一切，都是港人留港消費的理由，雖然喜歡到那裡旅遊有個人的自由，但是在目前香港經濟不佳的情況下，港府多想方法，甚至公開呼籲市民留港消費，相信還會有不少人願意如筆者一樣，共同留守香港這個大本營。

唯有量化寬鬆 可救陸港經濟

坦白說，如今環球地緣政治局勢緊張，內地經濟也十分嚴峻，香港又受到強貨幣和高利率環境影響，港人北上消費模式短期內似乎難以改變。唯有一招能救中國內地和香港經濟，就是中國再次啟動量化輕鬆，人民銀行大量印鈔票，哪怕發行多5萬億至10萬億元，一定要大力推谷內需，讓資金在市場到處氾濫，鼓勵國民不斷花錢甚至投資股票，只要全民皆股，經濟就不會一直低迷，相反籍著炒起股市來撐起經濟，市面會一片欣欣向榮。

美西方有意封鎖中國對外開放市場，中國就需要加大量化寬鬆來刺激內需。假如今年年底之前人行能作出英明決定，相信熱錢將有一部分流進香港，投入低迷的港股和沒有辣招的樓市。另一方面，美國利率難以長期高企，隨著歐盟、日本、中國相繼減息及大印鈔票，美國將未能負擔龐大債務，甚至連支付利息也困難，最終在逼於無奈之下要大幅減息。也許當美國經濟衰退、股市回落之時，便是香港恆生指數回升、樓市穩定發展的時候。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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