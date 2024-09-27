陳茂波訪問倫敦　指香港經濟穩健增長、吸引重點科企有良好進展

撰文：文維廣
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財政司司長陳茂波在英國倫敦展開訪問行程，分別與英國財政部經濟事務大臣和英倫銀行行長會面，並拜會中國駐英國大使鄭澤光。陳茂波在貿易發展局的年度晚宴「香港晚宴」發表主題演講，分享香港最新發展，提到香港已於今年就《基本法》第二十三條立法，履行了憲制責任。他說香港過去一年經濟穩健增長，創科生態系統正不斷壯大，吸引重點科技企業方面取得良好進展。

財政司司長陳茂波昨日（倫敦時間九月二十六日）在倫敦出席由香港貿易發展局舉辦的「香港晚宴」並發表主題演講。（政府新聞處）
財政司司長陳茂波（右二）昨日（倫敦時間九月二十六日）在倫敦與英國財政部經濟事務大臣Tulip Siddiq（左二）會面，就一系列共同關注的事宜交換意見。（政府新聞處）
財政司司長陳茂波（左）昨日（倫敦時間九月二十六日）在倫敦與英倫銀行行長Andrew Bailey（右）會面。（政府新聞處）

陳茂波又指，香港同時通過舉辦多個大型國際活動重新連接全球，機場三跑系統年內投入使用，香港作為全球物流樞紐的地位將進一步鞏固。他又指，香港的IPO市場正在回暖，至今集資額已達超過500億港元，成為今年以來全球第四大IPO市場，並有超過100間公司正籌備上市；香港亦致力於發展人工智能、生物科技、金融科技和新能源、新材料等重點領域，創科生態系統正不斷壯大，在吸引重點科技企業方面也取得良好進展。

陳茂波（左二）、中國駐英國大使鄭澤光（右二）、香港貿易發展局（貿發局）主席林建岳博士（左一）和貿發局總裁方舜文（右一）在晚宴前合照。（政府新聞處）
財政司司長陳茂波（左一）昨日（倫敦時間九月二十六日）在倫敦出席由香港貿易發展局舉辦的「香港晚宴」，與回歸前的行會召集人鄧蓮如（右二）、前律政司唐明治（右一）交流（政府新聞處）
財政司司長陳茂波（左）昨日（倫敦時間九月二十六日）在倫敦與中國駐英國大使鄭澤光（右）會面，向他介紹香港的最新情況和未來發展。（政府新聞處）

陳茂波又指，香港長期貫徹實踐「一國兩制」，包括實行普通法和尊重法治，亦強調國安法律確保香港經濟發展能有穩定和可預測的環境，獲得商界普遍認同。他表示，香港發展前景亮麗，歡迎英國的企業和人才來港探索發展機遇，期待與英國各界保持聯繫、推進合作。

陳茂波（中）、香港貿易發展局（貿發局）主席林建岳博士（左二）、貿發局總裁方舜文（右一），以及香港－歐洲商務委員會主席Axel P. Lehmann博士（右二）和Hans Michael Jebsen（左一），出席在倫敦舉行的香港－歐洲商務委員會年度全體大會。（政府新聞處）

陳茂波較早時亦有出席「香港－歐洲商務委員會」年度全體大會，和當地智庫的圓桌會議，向歐洲和英國金融工商界領袖介紹香港經濟形勢和發展策略。

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