銀色債券2024｜今日下午2時截止認購　穩袋4厘息　最後召集

【銀色債券2024年期／銀債／Silver Bond】政府發行的新一批零售銀色債券（銀色債券）將於今日（14日）下午2時截止認購申請，並將於10月21日公布認購及分配結果，發行日期為10月23日。本輪銀債保底息率為4厘。



合資格申請人士為2025年或之前年滿60歲（即1965年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民，可以認購銀色債券2024。

保底息為4厘

如以往一樣，本輪銀債每手認購額為1萬元，債券年期3年，每半年派息一次，息率與通脹掛鉤，保證息率為4厘。

須要注意銀債不設第二市場，到期前只可向政府出售，以原價加累計的利息贖回。

初步發行額為500億元

新一批銀債初步發行額為500億元，如反應熱烈，有機會將目標發行額上調至最多550億元。銀債以配發機制，每人配發上限為100萬元，並會以以下3個情況去配發:

1.認購不多於500億元會全額滿足

2.認購超過500億，但低於550億元，會酌情增發以滿足所有申請

3.認購超過550億元，則會以循環方法配發

去年認購人數逾32萬

銀債一向深受本港長者歡迎，去年更錄得逾32萬人認購。本輪銀債認購反應亦不俗，於公開認購首日（9月30日），中銀香港指出每人平均認購22手，較去年20手為高。工商銀行（亞洲）則指出，每人平均認購約26手，最高認購金額為100萬元。