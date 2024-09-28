銀色債券｜9.30開售　保底息4厘贏定存　認購攻略及優惠大公開

【銀色債券/銀債】深受銀髮族鍾愛的銀色債券又出爐，新一期將於下周一（30日）起供合資格市民認購。相信不少老友記早前看到有關消息後，已準備入飛。事關，即使新一批銀債年息率降至4厘，看似不如去年5厘的年息率吸引。但是在全球各大央行啟動新一輪減息周期，以及本地銀行相繼下調定期存款利率的情況下，銀債仍有其吸引力。珠玉在前，老友記又應該如何部署？專家認為參考去年分派結果，建議入飛認購最少15手。



初步發行額500億元

分享專家意見前，先簡介新一批銀債的發行詳情。政府一如去年將初步發行額度定為500億元，會視乎認購反應最終發行額可增至550億元。每手入場費為1萬元，認購期由9月30日上午9時至10月14日下午2時，即整個認購期長達2星期。年息4厘，每半年派息一次，年期為3年。

想認購銀色債券便要符合資格。相關人士需於1965年或之前出年，並持有有效香港身份證的香港居民。要留意銀色債券並無二手市場，到期前如想套回資金，只能以原價向政府出售，以及收取應獲得的利息。

上一批銀債最多分派23手

由於今年的發行規模等條件與去年相若，所以去年認購情況及分配結果等資料，具有一定參考價值。去年發行的銀債，最終合共獲得32.38萬份有效認購﹑總認購額為717億元。由於認購超過550億元，因此最終發行規模為550億元。當時政府又指出，20.2萬份認購22手或下的申請可獲悉數配發，而餘下的12.1萬份認購多於22手的申請，經過抽籤後最終有8.99萬份申請可獲配發1手，即最多可獲配發23手。當時財政司司長陳茂波更指出，最多達23手的配發手數為歷來之冠。

從去年認購金額來看，反映年息率高達5厘的投資產品深受銀髮族歡迎。政府亦致力滿足投資者需求，將發行增至550億元，讓申請人最多可以獲配發23手。

新一批銀色債券將於9月30日起，供合資格人士認購。（夏家朗攝）

專家籲認購最少15手

無疑今年保底息率不及去年，可是在踏入減息周期，新一批銀債仍有吸引力，申請手數也可以去年分派數目23手為參考。

專家亦建議老友記可以盡量入飛認購。中銀香港個金產品總經理周國昌指出，參考去年認購情況等因素，預料今年認購人數逾30萬，建議客戶認購20手。若資金較為充裕，更可以考慮認購25手至30手。

許繹彬預期新一批銀色債券有50萬人認購。

耀才證券行政總裁許繹彬更預期，新一批銀債吸引50萬人認購，認為既可保本﹑又可以收息的銀債會受到歡迎。參考去年銀債最多可以配發23手，建議老友記人均認購15手至25手。

張智威建議合資格的投資者認購30手銀色債券。

信誠證券聯席董事張智威指出，相較於高息股及其他債券產品，銀色債券具備投資優惠，因為可以隨時以原價贖回，及提取相應利息收入；並建議老友記應該盡量認購，人均可認購30手。

認購可以留意銀行及券商優惠

香港的老友記一向以精明見稱，因此認購前亦會留意銀行及證券商提供的優惠，期望可以獲得更多優惠。基本銀行會豁免客戶認購手續費﹑託管服務費等。部份證券行如耀才及致富，更會向新開戶客戶贈送股份或獎賞，惟需要留意證券行會要求新客戶完成一定任務或符合有關條件，才有機會獲得獎賞。詳情可以參考相關證券行網頁。