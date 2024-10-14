港交所陳翊庭：擬明年上半年發白皮書　探討港股交收周期縮至T+1

港交所(0388)研港股交收周期縮至T+1。港交所行政總裁陳翊庭接受本地傳媒訪問時表示，港交所將於明年上半年發表白皮書，促業界開始就本港股票市場應否推行港股交收周期T+1，作理性分析及討論。

陳翊庭指，本港實施T+1的主要挑戰不在技術問題，反而是市場能否建立共識，但她強調，會「全盤考慮」市場持份者意見，諮詢會在充足依據的情況下推進。

港股交收期目前為T+2，即今日買賣的股票，券商與香港結算將在交易日後第二個交易日完成資金和股票到賬。而改為T+1，陳翊庭指好處在於做到貨如輪轉，「快啲、有效率啲」。

港交所陳翊庭指，擬明年發白皮書探討港股交收周期縮至T+1。﹙資料圖片﹚

另外，陳翊庭今日﹙14日﹚亦發表最新網誌，分享其上任七個月以來的感受及港交所在提升港股市場活力上的多項舉措。

她指，很高興看到最近市場情緒開始轉為樂觀，也很欣喜目睹香港交易所的工作在全球範圍內所產生的影響，而港股市場也迎來了多個重大的里程碑，包括香港股票市場、ETF 和衍生產品市場的成交數字，以至滬深港通的南北向交易成交額都創下新高，並迎來了2021年以來最大的新股上市。

陳翊庭補充，這些好消息雖然令人振奮，但絕不能自滿，必須繼續堅定地未雨綢繆、佈局未來。