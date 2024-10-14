史上最早「雙11」今開戰　京東推每300減50　仲有產品免費試用！

內地力振消費之際，「史上最早雙十一」開戰，京東（9618）今晚（14日）8點出招，除卻此前公佈的每天領取60元（人民幣，下同）額外補貼、跨店每滿300元減50元等優惠，今年雙十一期間，包括京東雲言犀數字人在內的多款AI產品，都將免費開放給所有商家試用。



公司續指，未來3年，京東將招募至少1萬名採銷人員，令採銷人員在世界各地搵貨，帶回更多價廉物美的好產品。



CEO許冉以AI現身 雙十一期間AI產品免費開放商家試用

公司CEO許冉，通過AI數字人的形式公佈，公司「百億補貼」商品數量按年增長超過4倍，今年第二季度，第三方商家數量按季提升40%，行業首創和獨有服務超過100項。

CEO以智能分身的形式參與發佈會，智能數字人集團言犀團隊表示，今年年中618購物節時，京東用了兩天時間，訓練出CEO許冉的數字分身；而如今4個月過去，公司目前的數字人訓練時長已經進入了小時級。今次包括京東雲言犀數字人在內的多款AI產品，都將免費開放給所有商家試用。

公司CEO許冉，通過AI數碼形象現身。

與美的、聯想、小米等簽訂上千億銷售目標

活動現場，《黑神話.悟空》中悟空形象的coser（角色扮演者）登台，引爆現場熱情。公司總結稱，今年消費的關鍵詞為「跨界聯名」，IP（知識產權）聯名成為全新的「流量密碼」，將力推華流、聯名等多種形式的產品。

公司稱，今年以來與更多品牌合作夥伴深化戰略合作，包括美的（0300）、聯想（0992）、小米（1810）等行業頭部企業都與京東簽訂了上千億銷售目標。就購買電腦PC產品而言，將獲得超過2000元的政府補貼。

公司始終強調「又便宜又好」，直言「不是大牌買不起，而是平替（平價替代品）更有性價比」。在以平價著稱的9.9元人民幣包郵頻道，公司指該頻道商品數量，按年增長超2倍；而該頻道的商品購買用戶數一年增長超過3倍，續強調性價比概念。

京東總結稱，今年消費的關鍵詞為「跨界聯名」。

料明年底 京東物流海外倉面積倍增

在物流方面，京東211限時達服務覆蓋全國數百個核心城市，公司指，偏遠地區的用戶亦能享受到「上午下單、下午送達」的配送體驗。

同時，為進一步便利海外用戶 ，至2025年底，京東物流海外倉面積將增加100%，國際快遞服務也將覆蓋全球六大洲主要國家。即時零售業務「京東秒送」也已與超60萬實體門店合作，為消費者提供最快9分鐘送到手的購物體驗。