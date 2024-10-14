恒基李家傑稱父親為兩兄弟創造龐大財富　望創業「揚名聲顯父母」

福布斯統計，李兆基家族財富達270億美元（約2,106億港元），是香港第二富裕家庭，旗下家族辦公室亦甚受關注。恒地（0012）主席李家傑接受傳媒訪問時指，家辦已非新鮮事物，而家族財富很多時都不會用家族本身管理，由外面找最厲害的人去管理，「專業的管理人既是管家，也是拍檔。」



李家傑他不諱言，父親李兆基為他兩兄弟創造龐大財富，並形容自己與父親、弟弟李家誠無所不談。但與第一代憑創意創富不同，自己一直被訓練要有「Banker Thinking（銀行家思維）」，確保風險可控。

他指，香港現時家族講第二、第三代，歐洲已去到很多代，家族辦公室概念很成熟。「你去到第三代，每一代的兄弟姐妹眾多，第三代已經很多人亦分散很多，很多時都不會用家族管理，由外面找最厲害的人去管理。專業的管理人既是管家，也是拍檔。」

同時表示，每一代人都有其心水投資，「第二代未必是想做第一代做的事，同時需要保存那個財富，由家辦傳承財富是很正規手法。」

李家傑和胞弟李家誠（右）無所不談。（資料圖片）

望創業能做到「揚名聲顯父母」

而他自己選擇創業，其創立的賦生資本（Full Vision Capital）已成立10年，而所孵化企業估值達65億美元（約507億港元）。他引用孔子《孝經》，希望自己創業能做到「揚名聲，顯父母」，布有信心過去10年賦生資本的投資，一直為地緣政治、人工智能（AI）和氣候變化等宏觀變局未雨綢繆。其認為，身為家族後代，不要做一些令父母羞恥的事，做Banker一定要以安穩傳承為主。

他又明言，機會和風險是成正比。「若甚麼都不怕，根據自己個人的主觀愛好，做偉大事業，你有兩個可能性。一是飛黃騰達，不得了，成為Elon Musk（Tesla行政總裁）。另一可能性就是可能全軍覆沒。」