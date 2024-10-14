羅傑斯專訪｜分享兩大投資原則　三項資產傳給女兒︰望永不賣出

內地經濟疫後表現未如預期，惟刺激政策力度仍維持溫和，中港股市近日反彈但表現仍落後於其他市場。有「商品大王」之稱的著名投資家羅傑斯（Jim Rogers），仍堅持做「中國大好友」，近期清空所持有的美股、日本及印度股，保留中國股票。他表示，仍相信中國將成為偉大國家 ，晉身21世紀最重要的國家，並希望自己的孩子繼承他的中國股票，「希望他們有一天會說，哇哇，看這些中國股票，我們是富有的。」



羅傑斯表示，不會去隨意出售目前持有的黃金及白銀，並希望和中國股票一樣，傳給女兒。（視覺中國）

黃金、白銀及中國股票 望傳給女兒

羅傑斯在新加坡接受《香港01》訪問時表示，自己投資宗旨除了不會在價格上升時買入，只會在價格下跌時才買之外，另一個宗旨是只會投資於他認識了解的行業。故此，他目前透過A 股、B股及H 股持有中國股票，大部分來自於消費行業，包括紅酒、旅遊及航運等。至於新經濟板塊包括科技股，則未有投資，原因是對這些行業不大認識。

除了中國股票，羅傑斯目前還持有實物黃金及白銀投資，羅傑斯表示，根據他的投資宗旨，不會在現升市階段增持黃金，但如果需要尋覓投資機會，會考慮白銀，因為後者價格正在下跌。他也不會去隨意出售目前持有的黃金及白銀，並希望和中國股票一樣，傳給女兒，「我希望永遠不會賣出，金子及銀子都是具備價值的的東西，特別是在遇到困難意外時，是能夠幫助你渡過難關的。」

羅傑斯回憶，1984年上海交易所的計算工具是算盤，1990時已開始用正常的電子計算機。（資料圖片）

見證中國由一窮二白 到「幾乎應有都有」

黃金、白銀自古以來有價有市，堅定看好中國市場，則緣於羅傑斯個人經歷。他憶述道，1984年初次到訪中國，那時即使在首都北京，經濟發展仍落後，沒有完善的道路設施、好的酒店及餐廳等，幾乎沒有任何東西（nearly not have anything)，但4年後，即1988年，他卻可以開啟由上海至巴基斯坦的長達7周的摩托車之旅；時至今天，「中國擁有了最好的道路、酒店及餐廳等，幾乎所有應有的都有。」

在開啟摩托車之旅初期，正值上海交易所剛剛開張，對於當年步入交易所的點點滴滴，仍歷歷在目。羅傑斯回憶道，那時交易所裡的計算工具是中國的算盤，沒有計算機等先進的器材。而他也是步入交易所幾乎唯一的外國人，故此當櫃檯服務員看他時，表情相當驚訝，而當他透過翻譯表示想買股票時，更是感覺不可思議。

他在1990到訪上海時，交易所的人已開始用正常的電子計算機，來進行計算工作了。其後他又陸續買了更多的中國股票，這些早年買的中國股票，他持有多年至今。