專訪｜財匯局三大刁「省招牌」　黃天祐︰專業核數師必能發現造假

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-03-24 07:00

2006年成立的財匯局，主力監察香港上市公司核數師，過往較多在「幕後」發功。但自2019年該局獲立法會「加權」，加上主席黃天祐熟悉上市公司及核數師事務，財匯局亦「活躍」起來。近日除了發布首份香港上市實體審計市場概況報告外，還開展3單「大刁」，包括調查德勤涉審核冠華國際﹙0539﹚未盡責、跟進德勤中國審計失當指控，及查康宏環球（1019）財報審計。

對於近日財匯局一連串高調行動，黃天祐接受《香港01》專訪時稱，專業的核數師理應發現上市公司造假，假如知而不發聲便是串謀。財匯局未來會加強調查工作，在內地的工作底稿亦會一併調查，確保核數師跟足審計準則核數。

講起財匯局，其知名度或許不及證監會及港交所﹙0388﹚，但在本港上市公司監管體系中，該局角色不容小覷，早年聚焦調查工作，每當發現核數師有失當行為，便轉移至會計師公會。2019年，立法會通過了修訂條例草案後，財匯局角色大大加強，有權力做查冊、內部聆訊、紀律處分等，一旦發現核數師犯錯，可作出相應懲罰，由最輕的警告、罰款至最嚴重的吊銷牌照。

財匯局全力監察上市公司的核數師，有權力做查冊、內部聆訊及紀律處分等行動。（資料圖片）

看工作底稿 如同照核數師X光

有權力便有責任。黃天祐表示，財匯局定期到上市公司核數師事務所查冊、查看工作底稿等，以評估核數過程是否謹慎，「例如核數師對會計準測的理解及假設是否正確、對上市公司管理層的假設有沒有認真看待、反覆論證、客觀提問？」該局近日也積極「做大刁」，一連三個舉動，引起市場廣泛關注，包括調查「四大」德勤涉審核冠華未盡責、跟進德勤中國多間上市公司審計失當指控、調查陷入股權風波的康宏賬目。

財匯局其中一把尚方寶劍莫過於，要求上市公司公開核數師的「工作底稿」﹙「audit working papers」﹚，由於核數師在核數過程中，需要將審核過的文件及程序書面記錄，故抽查工作底稿，可有效地驗證核數師在核數過程中，是否有做足工作，確保賬目無重大錯誤。原則上，一旦財匯局開展了對公司的調查，上市公司在香港的工作底稿都要公開予以抽查，即使工作底稿在內地，也可請求財政部清關送來香港，除非文件牽涉國家機密。

核數過程牽涉不同的會計準則、盡職調查，財匯局查冊部會透過工作底稿來判斷核數師有否失職。「睇底稿可以睇到你做咗咩workings，一睇就會知你有冇盡職，同時睇得出核數師的質素。遇上有爭議及複雜的問題或管理層假設，但工作底稿是很平淡、輕輕帶過、很少背景資料、甚至只有一兩行，沒有加自己意見落去，就值得留意。」黃天祐說道。

黃天祐指，一個專業的核數師必定有能力發現造假。（張浩維攝）

籲核數師抱質疑態度 非視公司為「賊」

工作底稿雖然作用重大，但近年仍不乏上市公司造假數，例如近年轟動一時的瑞幸咖啡自爆造假，負責的核數師卻沒有即時發現，這是否代表上市公司「造假」道行太高深？

黃天祐則認為，一個專業的核數師必定有能力發現造假。「睇賬目要睇Debit、Credit，好難有錯，一錯盤數就Balance唔到，因為造假數你落唔返Cash。例如100億元資產入面，銀行現金有30億元，你真的要查嗰30億有冇喺銀行。」他坦言現時不少上市公司將現金放於內地，很多香港核數師是追查不了，上市公司有心造假，甚至會串謀銀行一齊。

話雖如此，黃天祐強調，業界為上市公司核數時，要抱有質疑的心態。他舉例稱︰「一間從事開採石油的公司去年Discount Rate（折現率）是9%，今年是7%，咁價值咪大咗好多，現時經濟差，公司理應經營困難，但大膽假設折現率，會影響Going-concern（持續經營）的，你有冇挑戰佢？」在此情況下，黃天祐認為，核數師應行多一步，作同業比較，「係咪個個客都係舊年用9%，今年用7%呢？如果唔係的時候，你有冇做一個專業的質疑，在審計準則抱有懷疑態度，唔等於假設人地係『賊』 ，但要合理地時時警惕自己，睇下上市公司俾你的資料、管理層的假設是否恰當！」

財匯局今年2月與證監會簽署了一份諒解備忘錄，就共同進行的個案互相分享資料。（資料圖片）

雙軌並行 監察核數師及上市公司

現時財匯局採用國際財務會計準則（IFRS），已經達到國際標準，且具有認受性。黃天祐認為香港從業員質素很高，只要跟足審計準則核數不會發現不到問題，還打趣道有時在經濟差的時候，人的「貪婪與恐懼」才會產生問題。

此外，過往財匯局只聚焦於核數師身上，但現時會一併與上市公司溝通，因有時是上市公司編制報告時已經出錯。他補充，上市公司未必是刻意造假，只是一些小錯誤，例如計錯了每股盈利，但核數師發現不了，財報出街後就要作出修改。他指出因上市公司是財報的擁有人，財報出錯的責任不單在核數師上，董事審核委員會及管理層也有錯。

今年2月財匯局與證監會簽署了一份諒解備忘錄，就共同進行的個案互相分享資料，屆時將通過證監會或聯交所發出指引，上市公司審計委員會，在遴選新的核數師時便可能要參考指引，「財匯局開始雙輪推動，一同監察核數師及上市公司，以達到公眾信心。」