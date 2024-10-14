銀色債券｜中銀香港：認購金額突破紀錄 人均認購22手

政府發行的新一批零售銀色債券（銀債）已於今日（14日）下午2時截止認購申請，並將於10月21日公布認購及分配結果，發行日期為10月23日。本輪銀債保底息率為4厘。



中銀香港個金產品助理總經理梁美怡表示，今年銀色債券認購反應熱烈，經中銀香港認購銀色債券的金額創出新高，線上渠道認購人數佔比較往年上升，其中經手機銀行認購的客戶數上升超過兩成。

她表示今年中銀香港銀色債券客戶平均認購約22手，較去年平均約20手為高，預計每人將可獲分派20手以上。由於今次的銀色債券可鎖定未來三年的4厘保證回報，相信客戶會長期持有銀色債券作收息之用。

中銀香港將提供銀色債券退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。

信銀國際及招商永隆接獲多張百萬大飛

信銀國際表示，客戶的平均認購金額為26萬港元，亦接獲多單100萬港元的大額認購。對比上一批銀債，累計認購金額上升逾15%；而認購人數及平均認購金額均錄得增長。

招商永隆銀行新一批銀色零售債券平均認購金額及總認購金額與去年相若，認購期內的平均每名客戶認購金額為港幣25萬元，亦錄得數宗港幣100萬元的大額認購。而經電子渠道（手機銀行/ 網上銀行服務）認購的客戶人數佔比超過70%。