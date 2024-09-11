銀色債券｜保底息4厘贏定存　專家一致稱具優勢　籲人均申請30手

市場預期美國聯儲局下周啟動首次減息前夕，港府「搶先」宣布推出新一批銀色債券（第九批），保底息達4厘，不但力壓銀行定存，且減息周期猶顯吸引力。



有專家表示，在定存息見頂回落，股市及樓市表現欠佳等背景下，預計此批銀債將獲超額，認購人數也或破歷史新高，有望達50萬人，超越去年的逾32萬人，建議可認購約20手，資金充裕的可認購25至30手。



有專家表示，在定存息見頂回落，股市及樓市表現欠佳等背景下，預計此批銀債認購人數破歷史新高。（夏家郎攝）

料認購人數達50萬人 創歷史新高

新一批銀債發行額為500億元，可上調至最多550億元，規模與去年一樣。一如之前，每手1萬元，年期3年，每半年派息1次。申請日期為2024年9月30日上午9時至10月14日下午2時，預期於10月21日公布發行額、認購和分配結果，10月23日正式發行。

2025年或之前年滿60歲（即1965年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。

3個月定存仍有高於4厘 惟條件多多

新一批銀債「保底息」4厘，勝過銀行定存，目前一般已低於4厘。例如，1年期港元定存最高為虛擬銀行PAObank的3.6厘，起存額僅為100元，其次為東亞及富邦銀行的3.5厘，但起存額高達200萬元及50萬元。6個月定存息也低全線於4厘，最高南洋銀行的3.85厘，起存額為100萬元，並需為特選理財客戶才能享有該優惠。

較為吸引的為3個月定存，有數個高於4厘的選擇，包括建銀亞洲的6.08厘，但需為全新貴賓理財客戶新資金，做定存100萬至5,000萬元，僅首10%新資金有6.08厘，其餘九成均僅有3.7厘。

相較工銀亞洲的6厘息優惠就較為吸引，全新客戶以手機開立1000至10萬元定存，即可享有。同時，花旗銀也推出4.3厘及4.2厘定存優惠，起存額5萬元，但分別需為私銀客戶及新Citigold，並均需持有指定產品結存。另外，滙豐也推出全新卓越理財尊尚客戶及理財客戶新資金定存優惠，分別有4.1厘及4厘，起存額僅為1萬元。

目前銀行定存一般都已低於4厘，1年期港元定存最高為虛擬銀行PAObank的3.6厘。（資料圖片）

信誠張智威籲「老友記」盡量認購

信誠證券聯席董事張智威表示，現時銀行定存一般都已低於4厘，而美國下周預計將啟動減息周期，故此保底息4厘屬於吸引，料市場反應熱烈，建議老友記應該盡量認購，人均可認購30手。

他指出，銀債相較高息股及市面債券產品均具備投資優勢，投資者可以隨時以原價贖回，並提取相應的利息收入，相較股票及債券如美國國債，價格均較為波動，隨時賺息蝕價。

張智威認為，投資者可以隨時以原價贖回銀債，並提取相應的利息收入，具吸引力。（資料圖片）

中銀周國昌稱倘資金充裕 可認購30手

中國銀行香港個金產品總經理周國昌也表示，參考去年銀債認購人數32萬人，建議有興趣的長者可認購約20手，資金充裕的則可認購25至30手，料今批銀債獲超額認購機會相當高，同時認購人數也會破歷史新高。

許繹彬預計定存息將先於P息回落

耀才證券行政總裁許繹彬則認為，參考去年銀債人均最多獲23手來看，建議可人均認購15至25手，由於預計市場反應熱烈，認為認購更多預計也未必能夠成功。

他續稱，此次銀債市場反應有望超越去年的32萬人認購，料能吸引50萬人認購，主要考慮到去年疫情復常後，投資者對於股市及樓市反彈抱有憧憬，今年銀債保底息雖然僅有4厘，低於去年5厘，但在股樓表現未見突破，銀行定存又普遍見頂回落的環境下，保本又能收息的銀債便會受到歡迎。

美國聯儲局料下周啟動減息周期，許繹彬預計，港息會跟隨回落，即使最優惠利率（P)未回落前，銀行定存息也會提前跟隨港元拆息回落。股市方面，今日﹙11 日﹚恒指再失17000點，美國大選未定及經濟數據持續出台，預計後市將繼續表現波動，而9月股市傳統下都會下跌，也料能利好銀債表現。

許繹彬預計，定存息將先於P息回落，而9月股市傳統下都會下跌，也料能利好銀債表現。資料圖片）

港府今次為第九次發行銀債，早前發行未到期的銀債有第八批及第七批，分別將於2026年及2025年到期，兩批銀債的保底息分別為5厘及4厘。雖然銀債與iBond及綠債不同，不設二手市場，但可以提前贖回，除了本金還可取回相應利息，過往贖回比率僅為3至5%。

不建議沽早期低息綠債「換馬」

至於會否建議手頭資金不足的老友記，透過沽出早期較低息的綠債來認購新一批銀債，許繹彬就並不建議，因為這些債券價格已跌破認購價，未賺（新一批銀債）息已要蝕價。張智威也認為，若果兩者息差太少未必值得，有2厘或以上可以考慮，但仍需要計算清楚相關手續費等成本。

截至今日中午十二時半，於2025年到期的綠色債券（4252）報99.05元，略低於發行價，該批綠債保底息僅有2.5厘，計及差價到期孳息率已升至3.82%。至於2026年到期的綠債（4273）為去年發行，保底息高達4.75厘，價格已升至103.7元。