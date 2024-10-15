雙11首晚戰報　京東港澳銷額按年增逾3倍　新客八達通支付有優惠

「雙11」大戰昨晚8點已開戰，京東（9618）港澳台業務負責人楊肯（Ken Yeung）今日（15日）公佈，從昨晚到今日上午，京東港澳銷售額已按年增長超過3倍，其中主要由本港貢獻，且較之擁有618購物節的第二季，第三季到現在，港澳銷售額反而錄得高增長。



值得一提的是，京東強調會支持本港零售品牌，逐步實現線下至線上的轉型，包括日本城、佳寶食品等港人熟識品牌，即在京東APP內可以下單配送，具體服務會在今年「雙11」期間陸續推出。公司續指將提供支付優惠，包括八達通、ZA Bank用戶等。



八達通新客有優惠 本月接入虛銀支付

楊肯表示，從目前「雙11」戰況看來，傳統強項3C家電產品，仍然為消費者青睞，且銷情最佳的首五位中，有四個都是國產品牌。他指出，香港消費者其實多為中高端的消費人群，目前公司在港推出，自營全品類滿299元10公斤內免運費送貨上門，但本港訂單的價格遠高於299元。

公司今年在港主要推出，每滿300減50元優惠，疊加優惠券、新人優惠及支付優惠等，相當於老用戶購買300元最高可減100元，新用戶則最高可減130元。

而為配合本港更為多元化的支付方式，公司表示，正與各平台商討合作拓展支付方式，上周就在與八達通洽談，新客首單使用八達通銀包支付，將獲得30元優惠券。公司亦與ZA Bank等虛擬銀行合作，預計本月內即可推出ZA Bank支付，並有抽獎機會。

京東（9618）港澳台業務負責人楊肯（圖右）今日（15日）公佈，從昨晚到今日上午，京東港澳銷售額已按年增長超過3倍。

港日均單量增長24倍 倍增運力迎戰「雙11」

就本港物流方面，京東物流香港快遞業務負責人馬偉表示，目前香港日均單量增長24倍，港澳互寄單量增長65倍，內地香港互寄單量增長16倍。為迎戰今年「雙11」，京東在港增加了近一倍的運力儲備，港澳派送員增加至近500人，目前夜間攬派至晚上11點。

京東表示，其最核心的競爭力，是支持送貨上門，直言宅配的需求量，其實是自提的數倍，今後會類比內地，在港更推出家電等產品上門配送安裝等服務。不過考慮到本港城市的密集程度，公司亦有預計，會增加在港自提點數量。

此外，京東物流與香港郵政合作，預計最快10月23日起，在使用京東快遞從內地郵寄至香港時，可以選擇在香港119間本地郵政局及162智郵局進行提取。用戶在京東商城購物時，也可以選擇臨近的郵政局或者智郵局進行提取，無需更換單號。

京東物流香港快遞業務負責人馬偉表示，目前香港日均單量增長24倍。（資料圖片）

冀助本港零售品牌轉型

值得一提的是，公司今次特別強調，希望幫助本港零售品牌，實現從線下至線上的轉型，稱其實許多本地品牌都希望擁抱線上銷售的新渠道，目前洽談的對象還包括中心企，以及許多在觀塘、葵青等工業區擁有倉庫的，幫助其以更高的效率，將產品送至消費者手中。

公司指，這是以商流帶動物流，物流反哺商流的模式，京東對於本港商家的政策和優惠遠遠好於其他的品牌，希望先打通本地對本地的線上零售新渠道，再進一步考慮將本港產品賣至內地。