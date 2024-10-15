美股｜道指收漲201點升穿43000　 與標指同破頂　Nvidia創新高

市場聚焦本周多家企業公布業績，以及美國的零售銷售數據。美股周一（10月14日）上揚，道指收市升201點，與標指同破頂。AI晶片龍頭Nvidia升2.43%，以每股收報138.07美元，創收市新高紀錄。



恒指夜市期指收報21,115點，升31點，較恒指收市21,092高水22點，成交29,685張。反映中概股的金龍指數收跌2.01%。其中，阿里巴巴跌2.12%、小鵬汽車跌9.77%，嗶哩嗶哩跌3.62%。



道指收市報43,065.22點，升201.36點或0.47%；納指報18,502.69點，升159.75點或0.87%；標普500指數收市報5,859.85點，升44.82點或0.77%。

圖為2024年9月9日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

圖為2024年9月13日，美國華盛頓州倫頓（Renton），波音工廠的工人聚集在生產設施入口附近的糾察線上進行首日罷工。（Reuters）

蘋果及Alphabet漲逾1% 波音再跌1.34%

除AI晶片龍頭Nvidia外，多隻晶片股亦上揚，ARM升6.84%、高通（Qualcomm）漲4.74%。

大型股方面，蘋果漲1.65%，為升幅最大道指成份股。微軟升0.68%； Alphabet及Tesla也分別升1.05%及0.62%。

重型工業設備製造公司Caterpillar股價跌2.01%，為跌幅最大道指成份股。此前該公司股票遭摩根士丹利（Morgan Stanley）下調評級至「減持」。

波音料第三季虧損超出預期，並擬全球裁減一成人手，且將新型777X客機的交付推遲一年，令股價跌 1.34%。