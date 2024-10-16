施政報告2024｜推動低空經濟　包無人機送外賣？　消息：盡量都試

新一份《施政報告》提出發展低空經濟，當局將成立「發展低空經濟工作組」，由財政司副司長任組長，以制訂發展策略和跨部門行動計劃，先以應用項目為起動，設定特定應用場地推動項目，並制訂法規及建設體系，研究部署基礎設備和網絡。

就發展低空經濟，政府消息人士指，低空經濟是指一般於1000米以下空域進行的低空經濟活動，包括有人駕駛或無人駕駛的無人機、直升機等，明年首季將會推行沙盒試點項目，設立地點開拓無人機應用。

被問及是否應用無人機配送外賣，消息人士稱：「盡量都試，越多越好！」同時，視乎項目的風險指數及營運模式等推進，料每個項目需時數月，但會數個項目同時進行。

至於發展低空經濟的前期投入和後期經濟效益，政府消息人士指：「應是由業界出錢，但佢哋都會有各種基金」，但經濟效益仍言之尚早。另外，現時無人機駕駛需要登記牌照，未來不排除會調整相關規定。

《施政報告》表示，全力推行試點項目，設立地點開拓無人機應用，包括無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演和搜救等。當局將修訂法規，放寬「超視距飛行」和無人機重量和載貨限制等，並發展空中遊覽。