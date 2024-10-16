施政報告2024｜按揭成數上限放寬至七成　不論價值、用途、首置

【施政報告2024】行政長官李家超今日（16日）上午發表其任內第三份施政報告。李家超表示，考慮到最新經濟及金融環境，在繼續維持銀行體系穩定的前提下，金管局即日起放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。非住宅物業的兩項上限，亦會調整至同樣水平。

金管局已向全港銀行發生指引，相關措施即日生效。



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李家超表示，考慮到最新經濟及金融環境，在繼續維持銀行體系穩定的前提下，金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。

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金管局今向銀行發出指引 相關措施即日生效

金管局今日(16日)向銀行發出指引，修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，當局認為在繼續維持銀行體系穩定及物業按揭貸款風險得到妥善管理的前提下，現時有空間進一步修訂逆周期宏觀審慎監管措施:

1. 所有住宅物業，不論物業的價值及是否自用，按揭成數上限統一為七成。



2. 以「資產水平」為審批基礎的物業按揭貸款的按揭成數上限由六成提升至七成，與以「供款與入息比率」為審批基礎的物業按揭貸款看齊。此項修訂適用於所有住宅物業和非住宅物業(包括寫字樓、商舖及工廈等)。



3. 非自用物業的「供款與入息比率」上限由四成調升至五成，與自用物業的「供款與入息比率」上限看齊。此項修訂適用於所有住宅物業和非住宅物業。



4. 取消按揭申請人在申請按揭時如有就其他按揭物業作出借貸或擔保，須調低所適用的按揭成數上限及「供款與入息比率」上限10個百分點的要求。



經修訂後，所有住宅物業和非住宅物業的按揭成數上限劃一為七成，「供款與入息比率」上限劃一為五成。

以上修訂即日生效，適用於今日或以後簽訂臨時買賣合約的物業交易。有關修訂同樣適用於早前已經簽訂臨時買賣合約並且在今日或以後預計完成的樓花物業的按揭申請。

金管局總裁余偉文表示，金管局一直與人民銀行商討，通過「聯網」方式，使人民銀行的「金融科技創新監管工具」與香港金管局的「金融科技監管沙盒」對接。（資料圖片）

金管局總裁余偉文表示，金管局今次是因應市場發展而決定修訂物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，將最高按揭成數和「供款與入息比率」上限回復至2009年開始實施逆周期措施以前的水平。

余偉文強調，即使推出今日公布的措施，香港銀行體系仍然有充裕的緩衝去應對樓價一旦出現大幅調整的挑戰。他再次提醒市民，置業是一項長期承擔，在作買樓決定時，應該小心評估風險，量力而為。

金管局會繼續密切留意市場發展，並會因應物業市場的最新情況，推出合適措施保障銀行體系穩定。