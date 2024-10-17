證監會主席雷添良將卸任　稱任内6年沒遺憾　冀港保持國際影響力

證監會主席雷添良的六年任期即將屆滿，回顧過去工作，他表示感到滿意，並未感到可惜，任內面對新冠疫情及地緣政治挑戰，但仍能以保障投資者為首任，並兼顧市場發展。



笑言證監會一圓置業夢

他又笑言，證監會去年底成功「上車」，一圓置業夢，買入9層辦公室樓面。至於任內未能推動港股通進一步放寬，亦未感可惜，「今年唔成功，不代表將來唔得，適當既時間才能促成」。

雷添良寄語「接棒」的黃天祐未來要深化互聯互通。（廖雁雄攝）

被問到對繼任人黃天祐的寄語，他預期未來工作主要圍繞如何維護本港國際金融中心地位，以及深化互聯互通。

至於與內地合作，他強調要與所有持份者多聯繫，同時與中證監保持溝通，希望來港上市企業有「綠色通道」，又認為地緣政治持續，要有更多有質素和規模的公司來港上市，本港金融市場才能做得更好。

雷添良表示，未來會對大學教育資助委員會多投放時間。（廖雁雄攝）

將會繼續履行其他公職

他又指，證監會接下來可繼續維持本港金融市場韌性，增強在國際間的影響力及形象，積極參與國際會議和活動，「說好香港故事」。

談及未來去向，雷添良表示會繼續工作，包括繼續履行現有公職。他目前正擔任大學教育資助委員會主席，新一份施政報告提及本港要發展成國際教育樞紐，因此未來會在此方面投入更多時間。