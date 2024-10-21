阿里「全站推廣」助營銷　雙11首日25萬商家使用　平均成交增66%

阿里巴巴（9988）近年以人工智能AI促進電商增長，「阿里媽媽」為公司旗下數字營銷平台團隊，今年新推的「全站推廣」功能，目前已向全部商家開放，公司CEO吳泳銘曾在財報電話會，直言「全站推廣」是平台現階段最重要的產品，預計未來6至12個月可見明顯效果。



公司今次表示，宣佈開啟雙11預售的10月14日當日，就有超過25萬的商家以及130萬的商品使用了「全站推廣」。對比未有使用的商家，平均成交規模提升超過30%，而其投放商家預售首日平均成交，則按年增長66%。



618大促已試用「全站推廣」 撬動流量成交額雙增

阿里媽媽市場部及品牌業務總經理劉邦政表示，阿里媽媽致力於用AI，提升商業營銷工具的利用能力。公司從4月開始試用「全站推廣」功能，就今年618購物節的數據而言，618淘寶DAU（日活用戶數）按年提升23.4%，成交破億的品牌商家就有365個，中小商家的成交額翻倍。

其續解釋道，在618期間開展「全站推廣」試點，通過選擇貨品感知好的商品，再從大盤選擇類似產品橫向對比，監測期內流量數據的變化，監測結果顯示「全站推廣」可撬動流量增量上漲105%，撬動成交金額增量就為43%。

阿里巴巴指，從4月開始試用「全站推廣」功能，現已對全部商家開放。

7天交付業界最快 惟與其他計劃互斥

劉邦政指出，「全站推廣」簡單可理解為，具備三大應用優勢。首先，通過底層算法能力的升級，增加商家被發現的機會，例如通過消費者檢索帳篷的訴求，推薦更多類似燒烤架等連帶產品。且其續會根據同一層級、賽道的競爭力，幫助商家優化選品。

其次，可幫助企業降本增效，延展廣告點位的大小，幫助商家把原始素材給到不同的消費者。其還可利用AI出價，在小紅書、抖音、微博等不同社交媒體選擇更適合的方式，減少此前廣告投放所需的「盯盤」和跨渠道成本。

最後，「全站推廣」將簡化商家的投放能力，只需選品、設定ROI（目標投產比率）、放出預算即可完成。劉邦政表示，目前採取「一個單品，一個計劃」策略，一般要求看7天的ROI，即交付履約週期為7天，已屬業界最快，且商家可在7天內隨時要求暫停。

不過劉邦政直言，正是由於「全站推廣」需商家提供單品ROI的交付，會和其他計劃存在互斥，因此部分商家還存遲疑，目前較多參與的為服飾品類商家。且由於互斥，涉及決策成本，故其更建議新品推廣、以及暫未成為「爆品」的「第二梯度」產品商家優先使用。

阿里媽媽市場部及品牌業務總經理劉邦政表示，「全站推廣」將簡化商家的投放能力，只需選品、設定ROI（投資回報率）、放出預算即可完成。

雙11預售首日 投放商家平均成交增66%

而目前雙11火熱進行，「全站推廣」首次參戰。公司指，9月份季度，天貓新入駐品牌按季增長70%，有30萬品牌及海量中小商家報名參加，而「全站推廣」投放商家預售首日平均成交，按年增長66%。

而今日（21日）進入現貨開賣環節，劉邦政續指，將根據後續核心的重要節點，推出不同紅利，呈現多波段的爆發，例如鼓勵商家前站投放，符合平台推薦的算法要求，可以提供30%的流量助推，幫助商品進入尖貨池，此外還會給予紅包補貼等商家激勵。

阿里媽媽旗下還有多款營銷平台協作，包括品牌經營平台「百靈」，營銷投放系統「萬相台無界版」等。

阿里巴巴指，9月份季度，天貓新入駐品牌按季增長70%。

商家料雙11銷額最多漲兩成 藉AI營銷拓海外

參與今次雙11的Bellken早起工作室，主要銷售日系服飾男裝，其聯合創辦人黃濤就指，保守估計今年雙11公司銷售額可有10%至20%的增幅，預計推出50款新品，預料當中有5款為爆款，另有10款為日常熱賣款式（日銷約1000件），即佔新品的20%。

公司8月開始拓展淘寶海外業務，當月收入錄得40萬元人幣，9月增至50萬元，境外訂單就主要來自香港，在9月份佔比約20%，其指出，即通過阿里媽媽營銷推廣工具以及AI功能助力日常運營，包括生成營銷文案等。