銀色債券｜發行額550億　最多獲分24手　申請23手或以下悉獲配發

政府公布第九批銀色債券認購及配發結果。本輪銀債最終認購額為699.81億元，共接獲約30萬份有效申請。政府宣布最新一批銀債發行額為550億元，高於500億元的目標發行額。申請人最多可獲分發24手。

政府指出根據配售銀行和證券經紀所提供的認購資料，為數166,177份認購23手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的134,236份申請（即認購23手以上者），均將先獲配發23手債券，並進行抽籤，其中23,737份申請將獲配發多一手債券。

銀色債券將於周三（23日）發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

陳茂波︰認購反應理想

財政司司長陳茂波說：「本批銀色債券是首次在政府基礎建設債券計劃下發行，以支持惠及經濟和民生的基建項目，讓市民對推動香港長遠發展的基建項目有更大的『參與感』和『獲得感』。這次認購反應理想，顯示銀色債券繼續受到年長市民的歡迎。銀色債券能為年長市民提供安全可靠、低風險、且具穩定回報的投資選項，讓金融服務更好服務市民及社會的需要，我們會繼續因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和往後安排。」