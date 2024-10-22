美股｜道指收市跌344點　Nvidia漲逾4%創新高

撰文：蕭通
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投資者等待Tesla等企業公布季績，加上中東局勢、債息上漲等因素為股市帶來壓力。美股周一（10月21日）個別發展，道指至收市跌344點，納指則升0.27%。其中，AI晶片龍頭Nvidia升4.14%，每股收報143.71美元創新高，公司市值達到3.5萬億美元。

反映中概股的金龍指數收跌0.80%。其中，阿里巴巴跌1.48%、小鵬汽車則漲3.15%。 恒指夜市期指收報20,386點，跌79點，較恒指收市20,478低水92點，成交15,826張。

道指收市報42,931.60點，跌344.31點或0.80%；納指報18,540.00點，升50.45點或0.27%；標普500指數收市報5,853.98點，跌10.69點或0.18%。

圖為2024年6月5日，台灣台北電腦展的參加者於Nvidia標誌前走過。（Reuters）

波音升逾3%　特朗普社媒飆近6%

其他大型股中，預定周三公布業績的Tesla跌0.84%。蘋果公司（Apple）升0.63%、Amazon微升不足0.04%。

波音股價漲3.11%，為升幅最大道指成份股。有消息指其工潮有望解決。

另外，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT升5.81%。

圖為2024年9月19日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)
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