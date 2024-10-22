國泰料最快2026年收第2批窄體客機　讚薪酬吸引　機師流失創新低

國泰航空（0293）及空中巴士集團，簽署了達150架新一代飛機訂購協議，公司此前就預告，未來7年將投資超過1000億港元，行政總裁林紹波再次重申，從2026年開始，將逐年完成交付的計劃，當中最快2026年，就會完成第二批次的窄體客機交接。



國泰營運及航空服務總裁麥皓雲受訪時就指，過去的一年中，集團員工的流失情況，尤其是機師的流失率，降低至約10年新低，希望保持薪酬競爭力。他續回應此前A350引擎起火導致的折返事件稱，已完成安全檢查，予以妥善解決。



最快2026年可完成第二批窄體客機交接

國泰行政總裁林紹波致辭時表示，2026年或可完成第二批次的窄體客機交付，包括A321neo及A320neo。今次訂購協議包括窄體客機、區域廣體客機及大型貨機，亦將陸續交接。

其續指，希望擴大航點，目標2025年可以提供100個航點選擇。除卻空中服務，公司同樣會配套地面設施升級，包括在北京和紐約，擴大其貴賓室的空間。

國泰早前就指出，未來7年將投資超過1000億港元。

機師流失率降至約10年新低 冀保持薪酬吸引力

近來消息指出，公司在2024年度將發放，相當於1個月月薪的花紅，獎勵員工。國泰營運及航空服務總裁麥皓雲受訪時就指，希望可以保持薪酬競爭力，盛讚稱國泰無論空中亦或地面的服務人員，從機長、飛行員到機組成員，全球均首屈一指，令其感到自豪和感激。

其續指，過去的一年中，集團員工的流失情況，尤其是機師的流失率，降低至約10年新低，較疫情前都更為出色，足以證明公司可以為員工提供優越的工作環境。

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲（右）表示，希望可以保持薪酬競爭力。

回應A350引擎起火折返：已全面檢測

而問及此前公司旗下空中巴士A350客機事件，該架客機本將前往瑞士蘇黎世，但最終因飛機引擎起火，最終導致飛機折返香港，為全球首例。

麥皓雲回應時，未有正面透露今次購置計劃中，還包含幾多A350客機，惟強調已經妥善解決，並對相關機型完成檢測，稱會保障飛行行程的安全、公開、透明。

國泰強調，已經妥善解決A350客機事件，並對相關機型完成檢測。

空中巴士指歡迎中國商飛C919入局競爭

而國產飛機C919製造商中國商飛COMAC，此前有消息指，考慮在內地以外的開設辦事處，香港就為其優先考慮地點，外電稱最快10月在港成立辦事處。空中巴士民用飛機業務首席執行官Christian Scherer表示，歡迎C919入局。

其表示，首先航空業是機具競爭性的行業，如若競爭對手倒下，則對行內從業者均沒有好處。另一邊廂，公司指出，尊重作為國家層面，加強航空航天能力，歡迎其參與入內，直言行業的「蛋糕」，足以養活從業者。