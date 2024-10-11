國泰大阪返港A350客機疑機件故障 滑行後取消起飛 延誤逾5小時
撰文：何瑞芬
出版：更新：
國泰航空今日（11日）一架空中巴士A350由日本大阪返港客機，航班編號為CX595，原定當地時間今日晚上6時40分起飛，但疑發生機件故障，在跑道滑行約15分鐘後又停止起飛，返回停機坪。根據國泰網頁，該航班起飛時間一再延遲，最新計劃當地時間晚上11時51分起飛（香港時間晚上10時51分），即延誤超過5小時。
跑道滑行15分鐘至接近跑道末端時停止起飛
國泰CX595客機原定於當地時間晚上6時40分（香港時間下午5時40分），在日本大阪關西國際機場起飛，並於香港時間晚上9時40分到港，惟懷疑發生機件故障延誤。有關機型為空中巴士A350-900型號客機。
根據航班追蹤網站Flightradar資料，CX595航班在關西機場A跑道滑行15分鐘至接近跑道末端時停止起飛，並轉彎沿跑道返回停機坪。
據國泰網站顯示，航班起飛時間一再延遲，最新顯示將於當地時間晚上11時51分再起飛，預料香港時間明日（12日）凌晨2時41分到港，即足足延誤超過5小時。
的國泰空中巴士A350-900機型上月曾發生意外，上架飛往瑞士蘇黎世客機發動機起火，起飛約1小時後折返降落。國泰一度宣布停飛A350客機檢查，並發現機隊45架飛機中，部份引擎零部件故障，事件令當時多航班取消。不過今次故障，與此情況無關。
國泰紐約飛港客機因太陽風暴改航道 需中停大阪待機組人員換班國泰香港直飛芝加哥航班有乘客酒後鬧事 轉飛東京成田逐客才復飛乘客滋擾風波國泰又成箭靶？張欣宇籲同理心看待：前線處理合情理A350-900國泰｜專家：涉事軟管大修才會拆出 機師及飛機表現達標