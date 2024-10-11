國泰大阪返港A350客機疑機件故障　滑行後取消起飛　延誤逾5小時

國泰航空今日（11日）一架空中巴士A350由日本大阪返港客機，航班編號為CX595，原定當地時間今日晚上6時40分起飛，但疑發生機件故障，在跑道滑行約15分鐘後又停止起飛，返回停機坪。根據國泰網頁，該航班起飛時間一再延遲，最新計劃當地時間晚上11時51分起飛（香港時間晚上10時51分），即延誤超過5小時。



國泰空中巴士A350-900型號客機。（國泰網站）

跑道滑行15分鐘至接近跑道末端時停止起飛

國泰CX595客機原定於當地時間晚上6時40分（香港時間下午5時40分），在日本大阪關西國際機場起飛，並於香港時間晚上9時40分到港，惟懷疑發生機件故障延誤。有關機型為空中巴士A350-900型號客機。

根據航班追蹤網站Flightradar資料，CX595航班在關西機場A跑道滑行15分鐘至接近跑道末端時停止起飛，並轉彎沿跑道返回停機坪。

圖為2024年9月3日，一架國泰航空空中巴士A350客機在香港國際機場停泊。（Reuters）

據國泰網站顯示，航班起飛時間一再延遲，最新顯示將於當地時間晚上11時51分再起飛，預料香港時間明日（12日）凌晨2時41分到港，即足足延誤超過5小時。

的國泰空中巴士A350-900機型上月曾發生意外，上架飛往瑞士蘇黎世客機發動機起火，起飛約1小時後折返降落。國泰一度宣布停飛A350客機檢查，並發現機隊45架飛機中，部份引擎零部件故障，事件令當時多航班取消。不過今次故障，與此情況無關。