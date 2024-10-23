美股｜道指收市跌6點　盤中曾挫逾200點　納指收漲0.18%

受美國債息上揚，以及投資者分析企業季績等因素影響。美股周二（10月22日）個別發展，道指曾挫逾200點，收市收窄至跌6點；納指則微升0.18%。



反映中概股的金龍指數收漲0.94%。其中，愛奇藝漲7.05%、理想汽車漲3.29%，阿里巴巴則跌0.45%。恒指夜市期指收報20,615點，升129點，較恒指收市20,498高水116點，成交16,378張。



道指收市報42,924.89點，跌6.71點或0.02%；納指報18,573.13點，升33.12點或0.18%；標普500指數收市報5,851.20點，跌2.78點或0.05%。

圖為2024年9月19日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

圖為2024年3月26日，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社交平台Truth Social 所屬公司，以股票代號「DJT」在納斯達克市場掛牌交易。（Reuters）

特朗普社媒DJT飆近一成 通用汽車升9.8%

AI晶片龍頭Nvidia繼前一天股價創新高後，周二回吐0.08%。

其他「美股七雄」表現不一，預定周三公布業績的Tesla跌0.40%、蘋果公司（Apple）跌0.26%。微軟（Microsoft）則漲2.08%，為升幅最大道指成份股。Meta亦升1.19%。

通用汽車（General Motors ) 第三季業績超出市場預期，股價上漲9.81%。洛歇馬丁 （Lockheed Martin）公布業績後，股價則跌6.12%。

電訊巨頭Verizon第三季營收未達預期，股價跌5.03%。3M雖然上調修訂後的利潤預測，股價仍跌2.31%。

另外，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT續漲，再升9.87%。