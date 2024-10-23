港交所股價升幅擴至2.5%　上季多賺7%　收益增6%創同季度新高

港交所（0388）公佈今年第三季業績，收入及其他收益爲53.72億元，按年上升6%，按季跌1%，創歷年第三季度的新高；股東應佔溢利爲31.45億元，按年上升7%。

港交所公布於中午季績後，股價在午後升幅擴大，曾高見322.6元。截至下午1時27分，最新報318.8元，升2.5%。



季內，主要業務收入按年上升3%，源於現貨、衍生產品及商品市場成交量上升，使交易及結算費增加，但保證金的投資收益淨額減少已抵銷部分升幅。

公司資金的投資收益淨額為5.07億元（2023 年第三季：3.60 億元），源於外部管理投資基金（外部組合）的公平值收益淨額增加至1.56 億元；去年同期虧損 500 萬元。

港交所指出，季內股本證券產品日均成交額為1,072億元，按年增加23%；牛熊證﹑衍生權證及權證日均成交額為116億元，按年增加2%。季內日均成交額（標題日均）1,188億元，按年增加21%。

9月現貨及衍生產品市場創單日紀錄

港交所又表示，受內地公布刺激經濟措施以及全球主要央行採取貨幣寬鬆政策支持，香港現貨及衍生產品市場交投於9月轉趨活躍。9月份現貨及衍生產品市場創下多項新的單日紀錄，包括現貨市場成交額、滬深港通成交額及衍生產品成交量。新股市場也錄得顯著增長，美的集團股份有限公司於第三季上市，成為2024年首三季亞洲最大及全球第二大規模的新股集資。

首三季收入160億元

總結首三季，港交所期內收入及其他收益按年增2%至159.93億元，盈利微升至92.7億元。