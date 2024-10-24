騰訊：微信小程序港澳擁數百萬活躍用戶　首9個月交易額按年增7成

騰訊（0700）旗下微信WeChat，公佈在本港業務新進展。微信支付跨境業務港澳台區域負責人陳張維表示，微信支付在港澳覆蓋良好，內地用戶可基本實現「無現金、全流程」的支付體驗，國慶黃金周中，內地遊客在港澳地區的交易量，為疫情前高峰的3倍。



公司續指，微信小程序在港澳也有數百萬活躍用戶，今年首9個月，交易筆數按年增長1倍，期內的交易金額則按年增長70%。



國慶黃金周 內地客港澳微信支付交易勝疫前高峰

陳張維表示，國慶黃金周中，內地遊客在港澳地區的微信支付交易量，為疫情前高峰的3倍。其加大公共交通及中小場景的覆蓋，錄得很大用戶頻次的提升。就覆蓋場景而言，尤以交通和餐飲最為強勁，其續指，微信持續為港澳推進數字化解決方案，當中「搭車碼」小程序的交易筆數，在國慶期間按年提升90%。

陳張維（右）表示，國慶黃金周中，內地遊客在港澳地區的微信支付交易量，為疫情前高峰的3倍。（廖雁雄攝）

小程序港澳擁百萬活躍用戶 首三季交易金額增七成

微信小程序境外業務負責人薛塏泳就表示，微信小程序在港澳也有數百萬活躍用戶，今年首9個月，交易筆數按年增長1倍，期內的交易金額則按年增長70%。

視乎不同行業，如餐飲業可支持小程序數碼點餐；零售業可用於購物場景，便捷內地旅客了解本地品牌；此外，旅遊業亦可通過小程序以及公眾號，便捷處理牌照等跨境交通場景。

騰訊微信小程序，今年成立境外團隊。（資料圖片）

專設境外團隊適應本地化

薛塏泳補充稱，小程序自2017年發佈後，不停開放給海外的主體。今年6、7月份時，正式成立境外團隊，從流程等多方面，降低註冊門檻，適應本地化，並設有小程序境外專區。

其指出，會根據港澳企業本身狀況，減輕商家理解數字化程序的成本。公司續與數碼港等合作，提供針對香港企業數字化的補貼，屆時合資格企業，可獲得政府的資金補貼。