美股｜道指收跌140點　納指升0.76%　Tesla飆近22%

美股周四（10月24日）個別發展，道指最多曾挫逾300點，至收市跌140點，為連續第四個交易日下跌；納指則受Tesla股價急漲，以及美國債息下跌帶動，納指至收市升0.76%。Tesla漲21.92%，為2013年5月以來的最大單日漲幅，市值增加約1,500億美元。



反映中概股的金龍指數收跌0.82%。其中，阿里巴巴跌1.68%、小鵬汽車挫6.18%，再鼎醫藥則升14.65%。恒指夜市期指收報20,420點，跌84點，較恒指收市20,489低水70點，成交14,297張。

道指收市42,374.36點，跌140.59點或0.33%；納指報18,415.49點，升138.83點或0.76%；標普500指數收市報5,809.86點，升12.44點或0.21%。

2021年5月5日，鏡頭下美國紐約曼哈頓區一輛被雨淋濕的特斯拉（Tesla）汽車的標誌。（Reuters）

IBM跌逾6% UPS升逾5%

Tesla股價飆21.92%，每股收報260.48美元。該公司此前公布強勁的第三季度利潤，並預測明年的銷售額將增長20%至30%，令投資者感到驚訝。樂觀情緒蔓延到了其他大型股，Nvidia漲0.61%，Meta升0.73%。

IBM因第三季營收未達預期而下跌6.22%，為道指帶來壓力。波音因工潮未解，股價下跌 1.19%。Honeywell預測年度銷售額低於市場預期，股價下跌5.10%，均加劇道指跌幅。

另外，UPS公佈第三季利潤增成長，股價上漲5.28%。競爭對手FedEx亦升1.75%。

美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT連漲多日後，回落2.67%。

圖為2009年9月8日，位於美國科羅拉多州的IBM廠房標誌。（Reuters）

製造業及服務業PMI均勝預期

數據方面，美國製造業和服務業數據高預期，標普全球公布美國10月製造業採購經理指數（PMI）初值為47.8，高於市場預期的47.5，上月終值為47.3；服務業PMI初值為55.3，亦高於預期的55。

美國勞工部公布，首次申領失業救濟人數按周減少1.5萬人，跌至22.7萬人，少於市場預期的24.2萬人。但持續領取人數增加2.8萬人，增至近3年新高的190萬人。