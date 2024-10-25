Tesla績後飆22%　創11年最大單日漲幅　馬斯克身家激增逾2600億元

美國電動車龍頭特斯拉Tesla（美：TSLA），業績表現亮眼，令公司周四（24日）股價強勁飆升，暴漲21.92%，報260.48美元，創下約11年最大單日漲幅，扭轉此前數季低迷。



公司行政總裁馬斯克Elon Musk身家水漲船高，單日激增335億美元，折合約2613億港元，在彭博富豪榜單中一騎絕塵，位列第一。



馬斯克居彭博富豪榜首位 單日身家漲335億美元

依據彭博富豪榜，馬斯克當下身家約2700億美元，遙遙領先居榜首。排名第二的電商巨頭亞馬遜Amazon（美：AMZN）創始人貝索斯Jeff Bezos，身家為2090億美元，較馬斯克少610億美元，折合約4758億港元。

而排名第三的則為Facebook等社交平台母企Meta（美：META）創辦人朱克伯格Mark Zuckerberg，當下身家為2010億美元。而除卻Tesla的股票與期權，馬斯克還持有社交媒體X（前稱Twitter）、人工智能公司xAI、科技公司SpaceX等大量股權。

馬斯克預告，Tesla明年可增產20%至30%，且將再推價格更為親民優惠的車型。（資料圖片）

馬斯克預告：Tesla明年可增產20%至30%

Tesla上季純利錄得21.7億美元，按年升17.3%；毛利率為19.8%，汽車毛利率就升至17.1%，遠勝於此前季度的14.6%。

此外，Cybertruck歷史上首次實現毛利率為正，馬斯克稱，Cybercab將於2026年量產，目標年產200萬輛。其續預計，Tesla交付量仍強勁增長，最理想的情況下，明年可增產20%至30%，且將再推價格更為親民優惠的車型。