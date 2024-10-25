廣汽混能旗艦MPV攻港　售55.8萬起爭市佔前三　車主容祖兒同現身

再有內地車企攻港，廣汽集團（2238）新推插電混能旗艦MPV E9來港，為大型七人座車型，頂配版售價62.8萬元，另限量100輛「早鳥價」名額，售價59.9萬元；此外中配版售價55.8萬，料12月可開始交付。首批車主包括容祖兒，其也有現身海港城發佈會現場。



廣汽國際總經理衞海崗形容，香港是公司出海的橋頭堡，希望從香港出發，首階段擴展業務至東南亞，再逐步實現全球化擴張進展。目前公司已進軍70多個國家，在中東、南美、東南亞等地區均有業務，即使面對歐洲關稅壓力，仍會繼續出海計劃。



料12月可完成新車交付 對市佔率躋前三有信心

衞海崗形容稱，香港是公司出海的「橋頭堡」，目前預計12月即可完成新車交付，已有經銷商透露，在本港接到幾十輛車的訂單，今年底至明年初，仍考慮再推兩款新車型來港，當中就包括純電型SUV。

廣汽國際汽車銷售服務有限公司副總經理王順勝就稱，對於公司在港市場，躋身市佔率前三名機具信心。其續指，廣汽的優勢在於可服務北上港車，許多內地的銷售服務中心，將同步對港人開放。公司指，該車型作為插電混能車型，意味著可油可電，足以實現港車在整個廣東省的交通需求。

曾志偉籲E9來港 容祖兒現身發佈會

衞海崗表示，公司從去年才開始著力發展海外市場，研究右舵車。E9上市後，許多香港用戶呼籲該車型來港，其明言，甚至是TVB（0511）總經理曾志偉，前往廣州總部時，傳語音短信向廣汽笑著「抗議」，「為什麼不來香港！」

公司指，今次推出的GAC E9，為香港首款插電混能旗艦MPV，搭載了同級最優的2.0T智電插混系統60至100km/h加速只需3.83秒。容祖兒發佈會現場大讚，車輛後排的座椅按摩及腿托功能人性化，且車內冷氣系統適宜，「風口位唔可以兜頭兜面咁直吹，因為啲皮膚會好痛，中醫話係身體寒嘅問題所以係咁，膝頭有時候會係好痛，係風濕嗰啲，你唔明，遲啲你就會知。」

廣汽國際總經理衞海崗形容稱，香港是公司出海的橋頭堡。

按計劃進軍歐洲市場 油電混合車可避關稅壓力

近日外電傳聞稱，內地要求車企放緩在歐洲尋找生產工廠的計劃等，衞海崗回應時就指，目前未聽聞此類要求。他表示，公司會依照原定的計劃，進軍歐洲市場，年底將有小批量進入，明年規模就更擴大，目前也有考慮在歐洲建立廠房的要求，不過仍待評估。

談及關稅壓力，其續指，歐盟與電動車的爭議，目前仍集中在純電動車層面，今次在港推出的插電混合PHEV車型，就是很好的示例，不會受關稅影響，後續會考慮將其推向歐洲市場。