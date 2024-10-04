比亞迪工廠造車直擊　騰勢接千訂單　百萬元超跑識「跳舞」｜多圖

內地電動車攻港成潮，比亞迪（1211）旗下兩款攻港車型，M6以及騰勢DENZA D9，追本溯源，均產自長沙工廠。《香港01》直擊比亞迪長沙工廠，揭秘來港售賣車型的製造全流程。



比亞迪表示，騰勢6月在港開售以來，現已接獲近1000輛訂單，且上周末在港再推新車型，即內地「海獅」的右軚版SEALION 7純電SUV。而在長沙當地4S店觀察，平至6.98萬元人民幣（下同）起步的「海鷗」，貴至168萬元起售的超跑「仰望U9」均不乏客人詢問，可謂「平貴雙殺」。



+ 1

直擊M6、D9製造 冀打造自動化「黑燈工廠」

比亞迪長沙工廠主要生產四種車型，包括M6、騰勢D9兩款攻港車型，以及王朝和驅逐艦系列。工廠共分為衝壓、焊裝、塗裝、總裝四道工藝廠房。衝壓工藝即將鋼板依模具變形，塑成外觀零件，衝壓一期即擁有大、中型壓力機線15條。

面積最大的屬焊裝工廠，建築面積為32.5萬平方米，焊接塑成車身殼體。該工廠共兩期，目前已有3條整車焊接生產線，一期的2條生產線即用於生產騰勢D9，車間現共有1368部機器人。公司指，焊裝工廠的一大亮點為鐳射焊接，頂蓋鐳射房內設置3部機器人操作，目前使用在D9等車型頂蓋與側圍搭接焊縫位置。

此外，塗裝工廠使用104部機器人，噴塗工序可實現100%自動化；總裝工廠採用獨有的「下儲上造」概念，包含全工藝流程生產線兩條，公司指採用前後擋風自動塗膠、輪胎自動擰緊等自動化措施，致力將其打造為「黑燈工廠」。不過就目前觀察，工廠內仍有不少作業職工，尚未實現完全「黑燈化」。

+ 3

4S店售車平至6.98萬元 不乏捧場客

觀乎長沙市區內，公司根據旗下不同品牌，開設一連數間4S體驗店，包括王朝、海洋、方程豹系列等。從比亞迪4S店看向窗外，即可見BMW、HONDA等車企店鋪正面競爭。

儘管到店時間存差異，但據記者觀察，海洋系列中，平至6.98萬元起售的「海鷗」車型，為該4S店內的最低價車型，有較多客人前往查詢。而系列其他車型，如「海豚」同樣採平價路線，售價9.98萬元起。店內較為貴價的「海獅」，亦不足20萬元起售。

王朝系列門店中，最平價車款「秦」PLUS DM-i，就放置於最接近門口的右側，低至7.98萬元起，性能參數指每公里只需花費不足0.3元，可油可電綜合續航里程為1245公里，百公里加速需7.3秒。

+ 1

新推百萬級豪車「仰望」系列 超跑U9展示「跳舞」

除卻在價格戰中浴血廝殺，打入下沉市場，公司另推出高端品牌「仰望」系列，據介紹，「仰望」為2023年新成立的品牌，在今年2月，「仰望U8」已成為內地市場，百萬級豪車銷量的第四名，半年銷量在7500輛左右，月均銷量超千輛。

+ 2

此外，公司今年2月另推出電動超跑「仰望U9」，售價168萬元人幣，成為其旗下最貴的車型。發佈時市場就曾指出，其外觀近似林寶堅尼Lamborghini等豪華超跑。目前U9最高行駛速度為每小時375公里，還可包含「跳舞模式」等趣味功能，可一鍵令車播放音樂並隨之扭動。

據當地4S店銷售人員介紹，長沙目前有3家店面銷售U9，合計賣出約7至8輛，交付地點時常選擇在高端的酒吧夜場。選擇購入的人群多為兩種，其一為對電動車較感興趣的富豪，其二則為具較高愛國情懷的買家，更願意斥資支持國產電動豪車。