港首宗de-SPAC今掛牌　撞正陳德霖70大壽　笑稱：併購辛勞但充實

獅騰控股（2562）今日掛牌，成為本港首宗de-SPAC的成功範例。其由金管局前總裁陳德霖、前特首曾蔭權胞妹曾璟璇等發起的特殊目的收購公司（SPAC）匯德收購 （7841） ，與東南亞電商方案平台Synagistics合併後更名。



港交所（0388）主席唐家成，以視像形式出席儀式，大讚獅騰控股的成功案例，成為香港市場的又一里程碑（milestone）。此外唐家成笑稱，陳德霖的年齡於他而言，絕非秘密。他透露，二人的生日為同一天，均是在70年前的今日（10月30日）出生，今日同賀其二人生辰。



重申過程「辛勞，但相當充實」

獅騰控股每手交易單位為500股，以每股10元定價，陳德霖表示，匯德收購於2022年8月成立，兩年中努力實現高增長的目標，稱非常高興見到今次掛牌，可以成為創新上市渠道，新的資本市場發展的里程碑，感謝各專業團隊「不眠不休」的努力。

此前陳德霖就稱，尋覓併購的過程「辛勞」，其今日續補充稱是「辛勞但相當充實的過程」，因為需要了解Synagistics公司背景，估值、財務審核及與交易所溝通均辛苦，但相信Synagistics是高增長、高質素的公司。

港交所主席唐家成透露，今日與陳德霖同為70歲生日。（黃浩謙攝）

尚有12個月禁售期 鍾意「一步一步來」

獅騰控股今日股價曾倍升，問及是否為最好的生日禮物，陳德霖就表示，還需有12個月的禁售期，才可兌現，比較鍾意「一步一步來」，其表示近幾年資本市場及IPO市道偏差，但9月以後整體股市交投氣氛改善，資金重返大中華區，因此對其股價首掛表現滿意，但仍相信股市有上有落。

其續補充稱，SPAC本身無散戶入場，每手入場費高達一百多萬元，因此難有後續交易上的估量基準。目前據匯德收購，公告的繼承公司股權架構，阿里巴巴（9988）今次有份投資，股權佔比最大達34.06%；另設5.5億萬股PIPE投資股份，涉資5.5億元，持份最多的Celestial Link，股權比例為6.45%。