致同：港長期停牌公司數目跌兩成　惟經濟不明朗、明年數目將回升

致同（香港）會計師事務所針對香港上市公司面對欺詐指控及停牌的研究結果顯示，本港上市公司數目逾2,600間，當中長期停牌公司的數目連降三年，今年下跌兩成至80間，主要是疫情過後，復牌流程加快等因素影響。



核數師的挑戰依然是近三年中公司停牌的最主要觸發因素，今年由核數師觸發的停牌公司比例高達60%。



截至今年8月底止的一年內，停牌超過三個月的上市公司數目由去年的100間按年減少了兩成，降至80間，已連續三年呈下降趨勢。此外，香港上市公司中，連續停牌超過18個月的公司數目從2022年的17間減少至2023年的15間，並連續兩年下降至2024年的7間。

同時，復牌的公司數量連續兩年超過了除牌的公司（2024年：43間復牌、39間除牌；2023年：55間復牌、45間除牌），顯示出香港上市公司通過各方面的努力在避免企業欺詐方面取得了顯著進步。

致同香港法證調查服務總監林肇基表示，本港長期停牌公司的數目連降三年，今年下跌兩成至80間。

被核數師指控欺詐的個案急升

根據致同報告，今年被核數師指控欺詐的個案比例由去年的37%上升至42%，同時核數師的挑戰依然是近三年中公司停牌的最主要觸發因素，今年由核數師觸發的停牌公司比例高達60%。

至於上市公司受到監管機構指控欺詐的比例由31%增長至36%，而因監管機構指控欺詐引發的停牌比例由去年的8%大幅上升至今年的28%。截至今年8月底，在受到監管機構指控的上市公司中，有超過一半（54%）停牌，較去年的14%大幅增加。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，相關停牌比例的顯著增長，原因之一是證監會根據《證券及期貨（在證券市場上市）規則》第8（1）條勒令一些懷疑存在重大欺詐行為的公司停牌。值得注意的是，這是自2019年以來，證監會五年來首次再次引用該條例來勒令公司停牌。

被問及未來停牌公司數目趨勢，湯飈表示，內地經濟充滿挑戰，上市公司的營運持續受壓，再加上地緣政治、監管加強、經濟前景不明朗等因素，預計明年停牌數目將回升，超過80間。

香港上市公司通過各方面的努力在避免企業欺詐方面取得了顯著進步。﹙路透社﹚

致同列五大復牌法則

在其他持份者揭露公司欺詐的個案方面，致同香港法證調查服務總監林肇基表示，今年由股東或管理層指控公司欺詐的個案比例為16%，按年下降11個百分點。此外，由股東或管理層引發停牌的個案比例更是大幅下降23個百分點至12%。在2024年，由股東和管理層引發的一半個案通過公司及時發布公告澄清和解決相關問題，成功避免了停牌。而另一半個案則在2024年被暫停交易，其中部分個案在不到三個月內恢復了交易。

致同總結五大復牌法則，包括：一、發布核數師報告；二、體現管理層的誠信；三、進行內部調查，並與法務及審計師保持積極合作，與獨立調查委員會、管理層、審計師和監管機構溝通調查結果；四、開展內部控制審查，以識別內部控制的缺陷和弱點，並採納相關建議；五、尋求專業人士的意見。