陳茂波晤財政部長　商加強互聯互通、內地在港上市公司審計監管

隨同行政長官李家超今日（19日）到北京，準備出席明天（20日）舉行的第27屆「北京·香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」的財政司司長陳茂波，今日下午拜會國家財政部部長藍佛安，雙方就內地、香港和國際的經濟和金融情況、香港國際金融中心的發展、兩地金融市場的互聯互通，及加強內地在港上市公司審計的監管合作等議題深入交流。



財政司司長陳茂波（左）今日（九月十九日）抵達北京拜訪國家財政部，與部長藍佛安（右）會面。（政府新聞處）

陳茂波（右二）和財經事務及庫務局局長許正宇（右一）拜訪國家財政部，與部長藍佛安（左二）會面。（政府新聞處）

隨同赴京的財經事務及庫務局局長許正宇和財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇一同參與會面。

訪理想汽車研發總部 陳茂波：鼓勵企業在港進行科硏合作

陳茂波抵京後，先到內地新能源汽車企業、理想汽車的研發總部。該企業已在香港上市，並在特區政府引進重點企業辦公室牽引下，積極考慮在香港進行部分重點科研項目、設立財資管理中心和貿易結算中心，以及與香港的大學和科研機構展開科硏合作。

陳茂波（前排左）到訪理想汽車的研發總部，聽取公司職員的講解。（政府新聞處）

陳茂波表示，香港在人工智能、新能源、新材料等方面都具備優勢，國際資金和研發人才匯聚，鼓勵該企業充分利用香港國際金融和創科雙中心的優勢，在港進行科硏合作和拓展國際市場，持續壯大業務。

陳茂波明日（20日）會隨同行政長官李家超出席「第27屆北京．香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」。