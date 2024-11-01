北京及上海等城市擬派餐飲及文旅消費券 海底撈及蒙牛均升2%
撰文：張偉倫
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國新辦今日（1日）舉行發布會，商務部副部長盛秋平表示，商務部將會同相關部門，推出一批消費領域的新政策。北京、天津、上海等地將發放餐飲、文旅、體育等服務消費券。
受到消息刺激，消費股上揚，海底撈（6862）升2%﹑潤啤（0291）升2.1%﹑安踏（2020）升1.7%﹑蒙牛（2319）升2.3%。
據內媒報道，商務部會同上海、北京、廣州、天津、重慶等五個國際消費中心培育建設城市，在11月舉辦中國國際消費中心城市精品消費月，活動期間，北京、天津、上海、重慶將發放餐飲、文旅、體育等服務消費券。
初步統計，消費月期間，5大城市將舉辦237場活動。其中，精品購物板塊有60場活動，5個城市將組織31條步行街、85個商圈、19家奧特萊斯、近400個大型購物中心參加活動。
深入實施舊換新政策
另外商務部將提供政策配套，活動期間，深入實施消費品以舊換新政策，鼓勵地方創新開展智能網聯汽車、全屋智能家居等綠色、智能產品置換，擴大政策受益面。
另一方面，商務部將會同相關部門，推出一批消費領域的新政策。比如，近期將研究出台推進首發經濟，推動批發零售業高質量發展，支持上海、天津等20個城市開展現代商貿流通體系試點建設，開展汽車流通消費改革試點，促進健康消費專項行動方案等政策。