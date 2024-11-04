10股上榜！　港交所今起推每周股票期權　3大特徵料市場受落

港交所（0388）續拓衍生產品市場，最新推出的每周股票期權系列今日（4日）起可供買賣，除每周到期外，「玩法」與一般期權合約無異。但港交所證券產品發展部高級副總裁David Lutz表示，該系列有三大特徵料受到市場歡迎，即到期時間較短，期權金相對較少，同時針對短期及特定時間的風險精準對沖，毋須承擔長期期權的風險。



短期期權 越來越受投資者歡迎

David Lutz稱，本港近年的股本衍生產品市場表現強勁，今年的成交量有望創歷史新高。其中，港交所早在2019年已推出每周指數期權，今年恒指每周指數期權的成交量按年上升20%，佔整個恒生指數期權產品系列總成交量約5%，在香港市場買賣的恒生指數系列期權產品當中，有35%都是買賣每周指數期權。

他續指，越來越多投資者選擇短期期權，期權到期時間越短，期權金也就越少。同時針對短期及特定時間的風險精準對沖，毋須承擔長期期權的風險。例如投資者已經持有相關股票或指數的長倉，同時想保護持倉，因此打算買入認沽期權，原因可能是即將會有經濟數據或業績公告發布。如果是每周期權，便可以將合約期對準業績公告或經濟數據發布那一星期。

David Lutz表示，每周股票期權系列到期時間較短，期權金相對較少，回報更高。（夏家朗攝）

股票期權市場有29家莊家

至於每周股票期權推出後成交量預測，David Lutz稱，市場參與者反應正面，莊家大力支持這些新產品的推出，許多全球莊家都來到香港市場，為這些合約提供流通量，目前股票期權市場有29家莊家。

被問及何時會擴大每周股票期權的範圍，他指，不想擴大範圍的步伐太快，否則可能會分化了每月和每周合約的流動性。但視乎市場回響以及第一批每周股票期權的表現，對未來增加更多每周股票期權持開放態度。

以下十隻股份將新增每周股票期權：滙豐（0005）、港交所、騰訊（0700）、快手（1024）、比亞迪（1211）、中國平安（2318）、美團（3690）、京東（9618）、百度（9888），以及阿里巴巴（9988）。